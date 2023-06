Palm Strickers richten endlich wieder Traditionsturnier aus

Von: Marvin Heinz

Mitfiebern am Spielfeldrand: Spielerinnen, Spieler, Betreuer und Besucher verfolgen am Samstag gespannt die Fußball-Partien beim Traditionsturnier Integrationscup der Palm Strickers Eschwege. Alle © Marvin Heinz

Der im Jahr 1984 gegründete Fußballverein Palm Strickers und der Sportkreis Werra-Meißner haben am Samstag auf der Torwiese ein großes Sportfest veranstaltet. Rund 140 Menschen nahmen an den Fußballspielen für den Integrationscup teil, während andere zeitgleich das Sportabzeichen absolvierten.

Eschwege - Den Wanderpokal haben am Ende die TSG Jahn Pfieffe, der St. Johannesstift Ershausen und die dritte interkulturelle Fußballmannschaft aus Bad Sooden-Allendorf mit nach Hause genommen. „Schön euch heute nach fünf Jahren wieder begrüßen zu können“, sagte Olaf Ronge eingangs. Dem Vorsitzenden der „Palmis“ liegt das Turnier am Herzen, weil ganz bewusst der gemeinsame Sport mit Menschen mit Behinderung in den Fokus gerückt wird. Dies bestätigte auch Palmis-Spielführer André Darmann: „Das Turnier ist für uns Tradition pur.“

Zeigte viele gute Aktionen: Der Fußballer Andrea Kurakin-Dmitriiv aus Odessa in der Ukraine. © Privat

Von den Akteuren wurde kein Ball verschenkt, kein Zweikampf verweigert. Im Gegenteil. Auch trotz teils hohem Rückstand hängten die Spielerinnen und Spieler alles rein. Diese sportliche Einstellung erkannte auch der aus Eschwege kommende Unparteiische Andreas Pleyer an: „In den Kreisligen oder auch in der Kreisoberliga sieht man oftmals, dass ein Spieler sich hängen lässt, einen Zweikampf ausspart und stehen bleibt. Dies sieht man hier nicht.“

Spieler aus verschiedenen Ländern

Sportcoach Juan Jeria Naranjo aus Bad Sooden-Allendorf nahm mit drei Mannschaften am Turnier teil. Während eine Mannschaft bestückt war mit Spielern aus Syrien, Libanon und dem Irak, spielten chinesische Studenten und ukrainische Spieler in einem weiteren Team. „Ich liebe den Fußball und freue mich hier zu sein“, sagte der aus Odessa kommende Andrea Kurakin-Dmitriiv. Mit vielen guten Aktion war der Rechtsfuß ein Faktor und glänzte dabei mit guten Szenen vor dem gegnerischen Gehäuse. „In Gemeinschaft zusammen zu kicken, das macht doch Spaß“, sagte Naranjo hochzufrieden.

Indes sammelte die Zwölfjährige Maura Schott Punkte für ihr Sportabzeichen. Beim Standweitsprung sprang die Schülerin aus Niederdünzebach 160 Zentimeter in die Sprunggrube. „Ich habe das Sportabzeichen dieses Jahr noch nicht gemacht und das Sportfest ist doch die ideale Möglichkeit“, sagte Schott.

Neben dem Fußball konnte auch das Sportabzeichen erworben werden: Maura Schott beim Standweitsprung. © Privat

Insgesamt waren, angeführt vom Sportabzeichenbeaufragten Gerd Seidlitz, über zehn Sportabzeichenprüfer im Einsatz und hatten alle Hände voll zu tun.

„Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht und freue mich nun jeden für den Sport begeistern zu können“, sagte Konrad Biegel. Der Sportabzeichenprüfer aus Hessisch Lichtenau schickte die Absolventen mit der Starterklappe auf die 100 Meter und verließ am Ende die Eschweger Torwiese nicht als Einziger mit einem breiten Lächeln.