Parkrempler: Audi Q5 auf Lidl-Parkplatz beschädigt

Von: Theresa Lippe

Parkendes Auto in Eschwege beschädigt © Thorsten Becker

Beim Ausparken auf dem Lidl-Parkplat in Eschwege ist am Montagnachmittag ein Audi Q5 beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eschwege – Der blaue Audi-SUV (Model Q5) war in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15-50 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters abgestellt. Erste Hinweise von Zeugen zur mutmaßlichen Unfallverursacherin gehen in Richtung einer etwa 50 Jahre alten Autofahrerin mit Brille und dunklen, längeren Haaren, die beim rückwärts ausparken den Audi am hinteren Stoßfänger beschädigt haben soll. Die Frau fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von zirka 400 Euro zu kümmern. (Theresa Lippe)