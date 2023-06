Autor Christian Zeiler aus Eschwege bringt philosophisches Buch heraus

Von: Emily Spanel

Teilen

Der Eschweger Autor Christian Zeiler bringt ein philosophisches Buch heraus, in dem es um die Hoffnung heht.

Eschwege – Nein, nicht alles ist gut, aber Zuversicht ist dringend nötig. Denn wenn schon die Gegenwart als überzogener Albtraum erzählt wird, woher soll dann noch die Kraft kommen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen? Die Hoffnung wieder nähren – das möchte der aus Dresden stammende und seit dem Jahr 1984 in Eschwege lebende Buch- und Hörspielautor Christian Zeiler mit seinem soeben erschienenen Buch „Es darf nicht alles ohne Hoffnung sein“. Untertitel: „Man muss noch Positives zulassen, sonst gelingt kein zufriedenes Leben mehr.“ Ein Plädoyer.

Tatsächlich nagt der Strom aus Katastrophenmeldungen derzeit ungewohnt scharf am Gemüt. Drei Jahre Pandemie, in denen stets die nächste und diesmal wirklich schlimmste Welle mit der fiesesten Erregermutation bevorstand und die Krankenhäuser immer kurz vorm Kollaps waren.

Der Überfall auf die Ukraine, gefolgt von Energiekrise, Inflation, Warnungen vor heißen Protestwintern und einer Renaissance der Furcht vor dem nuklearen Inferno. Darüber legt sich immer, als chronisch bitterer Guss: die Großkrise Klimawandel. „Die meisten Menschen glauben inzwischen den negativen Botschaften, weil fast nur noch solche täglich auf uns niederprasseln“, hat Christian Zeiler beobachtet. „Sie haben sie bereits verinnerlicht.“ Er schlussfolgert: Der Frohsinn werde gelähmt, psychische Krankheiten breiteten sich aus, junge Menschen aus verunsicherten und verängstigten Elternhäusern, die wenig Lebensmut geben konnten, nennen sich verzweifelt und entmutigt „Die Letzte Generation“.

Zur Person

Christian Zeiler wurde im Jahr 1940 in Dresden geboren. Nach der Ausbildung zum Feinmechaniker legte er 1966 sein Diplom an der Technischen Universität Dresden ab. Von 1982 bis 1986 war er als freischaffender Hörspielautor tätig. 1984 siedelte er in die Bundesrepublik über und lebt heute in Eschwege. Bis zur Rente 1986 hatte er leitende Tätigkeiten in der Industrie inne. Christian Zeiler ist verheiratet und Vater von vier Kindern.



Ein Auszug seiner literarischen Arbeiten: Beim Rundfunk in der DDR hat Christian Zeiler drei große Hörspiele und drei Kurzhörspiele produziert. Dazu kommen ein Kurzhörspiel beim NDR und eine Lesung beim HR. 1984 erschien im Konrad-Verlag das philosophische Buch „Erinnerung an den Menschen“. 1992 wurde im Verlag Peter Erd, München, das Werk „Können Frauen lieben?“ veröffentlicht. esp