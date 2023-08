Polizei beim Open Flair: Im Hintergrund behalten sie den Überblick

Von: Tobias Stück

Flaschenhals: Auf der Mangelgasse zum Werdchen befinden sich auf engstem Raum die größten Besucherströme. Hier schaut die Polizei per Video besonders genau hin. © Schäfer

Sie halten sich während des Festivals dezent im Hintergrund und doch sind sie immer da, wenn man sie braucht. Auch für die Polizei ist das Open Flair kein Dienst wie jeder andere.

Eschwege - Die Polizei kümmert sich während des fünftägigen Festivals schon hinter den Kulissen um die Bekämpfung und Prävention von Kriminalität und wehrt Gefahren ab. Wenn man sie sieht, sind sie für jeden ansprechbar und suchen die freundliche Kommunikation mit den Besuchern. Wir sprachen mit Einsatzleiter Markus Peters über Verkehrsprobleme, Drogen auf dem Festival und Videoüberwachung.

Herr Peters, ab Dienstag reisen die Gäste an. Wann gibt es eigentlich mehr für die Polizei zu tun: bei der An- oder bei der Abfahrt?

Tatsächlich bei der Anfahrt. Auch wenn bei der Abreise am Sonntag ab mittags und Montagmorgen mehr Menschen gleichzeitig den Campingplatz verlassen, geht das schnell und unproblematisch. Das Auto wird gepackt und dann wollen alle möglichst schnell nach Hause. Bei der Anreise gibt es am Einlass viel zu erledigen. Tickets werden überprüft und die Stellplätze gesucht. Man muss sich erst mal zurechtfinden. Das kann zu Verzögerungen führen.

Welche Auswirkungen hat das?

Der Rückstau kann bis in den öffentlichen Bereich führen, sodass wir den Verkehr regeln müssen. Insgesamt hat der Veranstalter aber ein starkes Konzept für die Verkehrsführung entwickelt.

Wie sieht das Konzept aus?

Es gibt einen langen Zufahrtsweg, der über Niederhone und Jestädt durch die Felder bei Grebendorf zum Campingplatz führt. Da gibt es viel Aufstellfläche für die Autos, die auch noch im Zickzack-Kurs verlängert werden kann. Für eine Veranstaltung, die provisorisch errichtet wird, ist das ziemlich gut. Da dauert es in manchem Fußballstadion trotz öffentlicher Verkehrsmittel und regelmäßigen Terminen manchmal länger.

Zwischen Campingplatz und Innenstadt ist die Brückenstraße für den Autoverkehr gesperrt. Ist das unstrittig?

Nein, hier gibt es eigentlich das meiste Konfliktpotenzial. Immer wieder wollen Autofahrer während der Festivaltage hier durchfahren. Jeder hat einen guten Grund. Entweder, weil er zu seinem Grundstück will, weil er neugierig ist oder weil er mit seinem Auto posen möchten.

Aber zwischen Campingplatz und Werdchen ist doch während des Festivals unheimlich viel Fußgängerverkehr.

Deswegen darf mit dem Auto nur durch, wer eine Genehmigung hat. Gerade bei den Bandwechseln auf der Radio-Bob-Bühne ist hier unheimlich viel Fußgängerverkehr. Daher gibt es auch Zeiten, die mit den betroffenen Anwohnern kommuniziert sind, zu denen auch keine Ausnahmen mehr möglich sind.

Dabei ist die Mangelgasse der Flaschenhals. Welche Aufgabe kommt da auf die Polizei zu?

Wir lenken hier auch schon mal den Verkehr, wenn wir sehen, dass es zu voll wird. Wir können hier ordnen, bevor es zu einem Knoten kommt. Dann ist die eine Seite Zugang, die andere Seite Abgang. So können wir kritische Gedrängesituationen verhindern.

Wie behält die Polizei hier den Überblick?

Mit Videoüberwachung. Im Gefahrenabwehrzentrum sitzen speziell geschulte Kollegen, die die Besucherströme auf Monitoren überblicken. Dazu greifen wir auf fest installierte Kameras, einen Videoanhänger mit herausfahrbaren Kameras und ein mobiles Video-Fahrzeug zurück. Wenn wir ein Problem erkennen, können wir uns im Gefahrenabwehrzentrum blitzschnell mit der Einsatzleitstelle (die koordiniert u.a. DRK und Feuerwehr, Anm. d. Red.) nebenan abstimmen.

Kann das alles die Eschweger Polizei leisten?

Nein, auch nicht zusammen mit den umliegenden Dienststellen im Werra-Meißner-Kreis. Wir bekommen während des Festivals Unterstützung von der Bereitschaftspolizei und den Präsidien Nord- und Osthessen. Die Videotechnik stellt beispielsweise die zentralen Dienste in Kassel.

Wann beginnt für die Polizei das Open Flair?

Eigentlich schon bevor in Eschwege aufgebaut wird. Dann gibt es schon die ersten Anzeigen wegen Ticketbetrugs. Besucher haben im Internet QR-Codes gekauft, die sich als Fälschung herausstellen. Oder Tickets wurden mehrfach verkauft. Spätestens an der Bändelstation fliegt dann der Betrug auf – manchmal eben auch schon vorher.

Wo trifft man die Polizei während des Festivals an?

Wir sind während des Festivals immer auf der gesamten Fläche unterwegs. Die ist in Sektoren aufgeteilt. In diesen Sektoren sind immer zwei Kollegen anzutreffen, die auch immer ansprechbar sind, manchmal selbst die Kommunikation suchen. Außerdem haben wir Quartier im Mangelhäuschen direkt am Werdchen bezogen, wo wir immer präsent sind. 13 bis 14 Stunden dauert unser Dienst jeden Tag.

Was sind die typischen Delikte?

Vermisstensuche, kleinere Diebstähle, einfache Hilfestellungen. Schlägereien sind selten, bleiben aber bei so vielen Menschen nicht aus.

Was ist mit Drogen?

Alkohol, weiche und harte Drogen sind auf einem Festival ein Thema. Wir haben speziell geschulte Mitarbeiter im Einsatz. Was wir streng ahnden, sind Alkohol und Betäubungsmittel im Straßenverkehr. Wenn andere gefährdet werden, kennen wir keinen Spaß.

Und wann ist für die Polizei das Open Flair beendet?

(lacht) Den letzten Fall vom Open Flair 22 haben wir in der vergangenen Woche abgearbeitet. Viele Anzeigen werden erst nach dem Festival gestellt, wenn die Besucher ausgefeiert haben. Die Aufarbeitung beschäftigt uns Monate. Ansonsten ist für uns am Abreisetag am Montag noch voller Einsatz gefragt.

Ist das Open Flair ein Dienst wie jeder andere?

Das Flair ist für uns als Polizei Eschwege ein besonderer Einsatz. Die Festivalstimmung ist auch für die Einsatzkräfte etwas Besonderes. Eine Herausforderung ist die Dienstgestaltung in der Urlaubszeit, insbesondere für den Regeldienst – die Kolleginnen und Kollegen, die das Alltagsgeschäft meistern, das von dem Einsatzgeschehen in den Hintergrund gedrängt wird, aber nicht weniger wichtig ist. Viele Mitarbeiter leisten hier freiwillig zahlreiche Dienste, weil ihnen der Dienst rund um das Flair auch Spaß macht. Ich persönlich freue mich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus den beteiligten Organisationseinheiten von DRK, Feuerwehr, DLRG sowie von Veranstalterseite und auf einen abwechslungsreichen, möglichst friedlichen Einsatz.

Zur Person Markus Peters (50) startete im September 1992 seine Ausbildung zum Polizeikommissar in Kassel. Nach Stationen in Lich, beim Polizeipräsidium in Frankfurt und in Polizeistationen im Werra-Meißner-Kreis wechselte er 2016 als Polizeiführer vom Dienst zum Polizeipräsidium Nordhessen. Er leitet bei der Polizeidirektion Werra-Meißner die Polizeistation Eschwege. Peters übernahm diese Position im Oktober 2018 von Uwe Bartholmai. Der Polizeihauptkommissar ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (ts)

