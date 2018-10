Männer festgenommen: Polizei klärt Einbruchserie in Eschwege auf

Polizei klärt Einbruchserie in Eschwege auf. Symbolbild.

Nach Ermittlungen durch die Kriminalpolizei konnten ein 24 Jahre alter Eschweger und sein 36-jähriger Komplize am Dienstag in ihren Wohnungen vorläufig festgenommen werden.

Das teilte die Polizeidirektion Werra-Meißner am Freitag mit. Den beiden Männern wird eine Serie von weit über 20 Einbrüchen in Eschwege und der Umgebung zur Last gelegt. Von der Einbruchserie betroffen waren vorwiegend Vereinsheime, Autowerkstätten und Gartenhäuser.

Vorausgegangen waren am Dienstag Durchsuchungen der Wohnräume der beiden Tatverdächtigen, bei denen die Beamten umfangreiches Diebesgut sicherstellen konnten. Laut der Polizeimitteilung gaben die beiden Tatverdächtigen während der Vernehmungen die Einbrüche zu einem Teil zu.

Der 36-Jährige wurde aufgrund nicht vorhandener Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 24-Jährige, der erst im Frühjahr 2018 eine Haftstrafe abgesessen hatte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel dem Haftrichter in Eschwege zugeführt. Dieser erließ am Mittwoch einen Haftbefehl.

Wegen der durch die Kriminalpolizei sichergestellten Objekte – worum es sich genau handelt, wurde nicht mitgeteilt – wird sich das Fachkommissariat in den kommenden Tagen mit den Geschädigten in Verbindung setzen.