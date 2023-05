Polizei sucht nach vermisstem Torsten K. - Wohnungsloser ist möglicherweise auf Hilfe angewiesen

Von: Emily Spanel

Vermisst: der Wohnungslose Torsten K. © Polizei Eschwege/nh

Eschwege – Die Polizei Eschwege sucht nach Torsten K. und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. Der Wohnungslose ist möglicherweise auf Hilfe angewiesen.

Am vergangenen Samstagabend (13. Mai) kam es in einer Kleingartenanlage am Eschweger Höhenweg in Richtung Langenhainer Weg zu einem körperlichen Übergriff, in dessen Verlauf Torsten K. mutmaßlich auch Verletzungen davongetragen haben müsste. Das teilt Alexander Först, Pressesprecher der Polizei, mit.

Torsten K. ist derzeit aber unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach Torsten K., der auf ärztliche Hilfe angewiesen sein könnte, führten bislang nicht zu dessen Auffinden. Er selber ist wohnungslos und hat sich bislang nicht bei der Polizei oder auch in einem Krankenhaus gemeldet.

Die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege erhoffen sich jetzt weitere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Torsten K. wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, graue Haare, grauer Vollbart , scheinbares Alter: 55 bis 60 Jahre alt. Bekleidung: auffälliger, knielanger Fellmantel in hellbeiger Farbe.

Wer Hinweise zu Torsten K. und seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten mit der Polizei in Eschwege unter Telefon 0 56 51/9250 Kontakt aufzunehmen. (Emily Hartmann)