Polizei zieht Open-Flair-Fazit: Mehr als 20 Mal Hausfriedensbruch

Von: Theresa Lippe

(Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nachdem das diesjährige Open Flair vor zehn Tagen zu Ende gegangen ist, hat die Polizei in Eschwege mit ein paar Tagen Abstand nun auch ihr persönliches Fazit gezogen.

Eschwege – Nachdem das diesjährige Open Flair vor zehn Tagen zu Ende gegangen ist, hat die Polizei in Eschwege mit ein paar Tagen Abstand nun auch ihr persönliches Fazit gezogen. Auf dem Camp-Gelände ereigneten sich drei Fälle von sexueller Nötigung. „Die Beamten der Kriminalpolizei haben die jeweiligen Ermittlungen übernommen“, erklärt Polizeisprecher Alexander Först.

In über zwanzig Fällen hat die Polizei in diesem Jahr strafrechtliche Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. Taten, die sich überwiegend auf dem Open-Flair-Campingplatzgelände zugetragen haben. „Verdeutlicht werden muss daher an dieser Stelle vielleicht einmal der Umstand, dass der Campingplatz nicht umsonst mittels hohem Zaun umfriedet ist und daher nur für berechtigte/akkreditierte Personen zugänglich ist“, berichtet Först.

Open Flair: Zelte gelten als besonders geschützter Raum

Sowohl der Campingplatz selbst als auch Zelte und andere temporäre Unterkünfte seien demzufolge dort auch als besonders geschützter Raum ähnlich einer „Wohnung“ zu betrachten, in den man sich als unberechtigte Person nicht einfach mal so Zutritt verschaffen könne.

Auch sei von den Einsatzkräften immer wieder festgestellt worden, dass vielfach ein doch recht sorgloser Umgang mit Wertgegenständen herrschte und diese oft unbewacht in wenig gesicherten Zelten zurückgelassen worden seien. Först: „Die Polizei empfiehlt daher, die Wertgegenstände bei vergleichbaren Anlässen besser bei sich zu tragen oder aber auf gesicherte Behältnisse (beispielsweise Auto) zurückzugreifen, wenn ein Aufpassen durch den Besitzer selbst oder andere Berechtigte im Zelt nicht dauerhaft gewährleistet werden kann.“

Open Flair: drei Fälle von sexueller Nötigung

Bekannt geworden seien jedoch nur wenige Einzelfälle von Diebstählen: „Erfahrungsgemäß erreicht die Polizei im Nachgang des Festivals aber immer noch mal die ein oder andere Anzeige, wenn zu Hause von Festivalbesuchern der Verlust von Gegenständen festgestellt wird.“

Auch Ticketbetrüger waren wieder aktiv: Die Beamten vom Fachkommissariat für Betrugskriminalität registrierten eine nicht unerhebliche Anzahl von Betrügereien im Zusammenhang mit Festival-Karten. „Aktuell sind über 70 derartiger Fälle zur Anzeige gelangt, größtenteils wurden hier Online-Tickets als Fälschungen über einschlägige Verkaufsplattformen an Privatkunden veräußert, was für die Besucher beim Festival-Einlass dann zu einem bösen Erwachen führte. (THeresa Lippe)