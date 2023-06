Emotionale Momente für Eschweger in Kalifornien

Von: Marius Gogolla

Im Ziel: Ralph Keyser-Hartmann hat die 21 Meilen beim Big Sur Marathon in Kalifornien bewältigt. Bereits zum dritten Mal hat er an dem Lauf teilgenommen, der für ihn ein Lebensgefühl darstellt. © Privat

In Monterey (Kalifornien) findet jedes Jahr der Big Sur International Marathon statt. Ralph Keyser-Hartmann aus Eschwege hat zum dritten Mal an dem Lauf entlang der Pazifikküste teilgenommen.

Eschwege/Monterey– Atemberaubend, wild und schön: So beschreibt Ralph Keyser-Hartmann die Umgebung der Strecke des Big Sur International Marathons. Die Steilküsten des Pazifiks bieten eine beeindruckende Kulisse für den Lauf, der für Keyser-Hartmann eine besondere Bedeutung hat: „Es ist ein Lebensgefühl für mich, der sportliche Aspekt rückt dabei in den Hintergrund. Wer einmal dort war, weiß, was ich meine.“

Das erste Mal ist Keyser-Hartmann 2009 bei dem Marathon mitgelaufen. „Ich bin 1988 auf dem Highway One nach San Francisco gefahren“, erzählt der Bundespolizist. „Ich wusste damals schon: Hier möchte ich wieder hin.“ Also nimmt er 2009 das erste und 2011 das zweite Mal an dem Marathon teil. Eigentlich wollte Keyser-Hartmann zu seinem 60. Geburtstag mitlaufen, allerdings kam Corona dazwischen. Doch dieses Jahr hat es wieder geklappt. „So kurz vor dem Ruhestand wollte ich mir Ziele setzen“, sagt der 62-Jährige. „Meine Familie fand die Idee auch gut. Ich solle im Alter nicht träge werden, haben sie gesagt. Auch deswegen habe ich mich dazu entschieden, wieder teilzunehmen.“

Trauzeuge Richie unterstützt Ralph Keyser-Hartmann

Im September letzten Jahres fasst er den Entschluss, noch einmal beim Marathon mitzulaufen: „Ich habe meinen Freund und Trauzeugen Richie aus Palm Springs angerufen und ihm gesagt, dass ich noch einmal starten will. Richie hat sofort zugestimmt, mich zu unterstützen.“ Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich 1983 in einem Hotel in Marokko, wurden beste Freunde und treffen sich alle fünf Jahre an unterschiedlichen Orten, um zusammen Geburtstag zu feiern.

Ralph Keyser-Hartmann mit seinem Freund und Trauzeugen Richie auf der Golden Gate Bridge. © Privat

Das Erlebnis des Big Sur Marathons zählt

„Wer am Big Sur teilnimmt, dem geht es nicht um Bestzeiten oder sportliche Höchstleistungen“, sagt Keyser-Hartmann. Das Erleben, das Gefühl sei das, was den Marathon ausmacht. „Ich würde es jedem wünschen, dass er mal mitläuft. Es ist ein unvergleichliches Erlebnis.“ Weil keine Startplätze für die komplette Marathonstrecke frei waren, entschied sich Keyser-Hartmann für den 21-Meilen-Lauf. „Ich wollte unbedingt dabei sein. Klar, ich wäre gerne die ganze Strecke gelaufen. Aber die 3000 Startplätze waren schon vergeben.“

Extreme Bedingungen beim Lauf in Monterey

Das Wetter beim diesjährigen Big Sur Marathon war rau. Nicht nur Nebel, auch starker Wind erschwerten das Laufen und die Sicht. „An manchen Stellen war der Wind so stark, dass ich nicht mehr joggen konnte, sondern gehen musste.“ Obwohl er bei einem Marathon noch nie gehen musste, erzählt Keyser-Hartmann. „Das hat das Laufen natürlich noch einmal anstrengender gemacht. Ich habe auch damit gerechnet, dass der Lauf abgebrochen wird.“ Insbesondere am höchsten Punkt der Strecke, dem Hurricane Point, war der Wind sehr stark. „Nach den 21 Meilen habe ich mich gefühlt wie nach einer vollen Marathon-Distanz.“

Bixby Bridge in Monterey: Für Ralph Keyser-Hartmann war die Überquerung ein emotionaler Moment. © Privat

Piano auf der Bixby Brücke

Eines der Highlights auf der Strecke ist die Bixby Creek Bridge, eine Stahlbeton-Bogenbrücke von 79 Meter Höhe und 218 Meter Länge. Vom Hurricane Point führt der Weg über die Brücke. Auf der Bixby Bridge spielt während des Marathons ein Pianospieler. Bei Keyser-Hartmann weckt das Erinnerungen, ist doch die Überquerung der Brücke sein erklärtes Ziel für den Lauf: „Als ich langsam vom Hurricane Point in Richtung der Bixby Bridge gelaufen bin, gegen den Wind und durch den Nebel, habe ich ganz leise das Piano gehört“, sagt er. „Selbst jetzt, beim Erzählen, läuft es mir kalt den Rücken herunter.“ Als Keyser-Hartmann die Brücke überquert, muss er weinen. Für ihn ist es der emotionale Höhepunkt.

(Marius Gogolla)