Über 400 Menschen feiern in Eschwege gemeinsam das Fest des Fastenbrechens

Von: Eden Sophie Rimbach

Vor dem Gebet: In der Jahnturnhalle warten die etwa 400 Besucherinnen und Besucher auf den Beginn um 8:30 Uhr. Normalerweise beginnt das Gebet mit Sonnenaufgang. In Eschwege fand es später statt, damit auch diejenigen teilnehmen konnten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten. © Eden Sophie Rimbach

Muslime weltweit haben am Freitag (21. April) mit dem Fastenbrechenfest das Ende des Ramadan gefeiert. In Eschwege richtete es der islamische Kulturverein Eschwege aus.

Eschwege – Tiefer, andächtiger Gesang ist nahe der Jahnturnalle über Lautsprecher zu hören. Um gemeinsam eines der höchsten muslimischen Feste zu feiern, sind rund 400 Menschen aus dem Werra-Meißner-Kreis, aber auch aus Bebra, Mühlhausen und Südniedersachsen nach Eschwege gekommen. Sie begeben sich mit spürbarer Vorfreude in die Turnhalle. Das Fest des Fastenbrechens am Ende des Monats Ramadan, auch bekannt als Zuckerfest wird vom islamischen Kulturverein Eschwege ausgerichtet. Erstmals fand es wieder in einem Innenraum statt. Durch die Coronapandemie hatte der Verein das Fastenbrechen drei Jahre lang im Freien und mit vorheriger Anmeldung der Besucher ausrichten müssen.

Aus Holzminden in Niedersachsen ist Hebtallah Al Hakim mit ihrer Familie angereist. Sie weiß, dass das Fest oft „Zuckerfest“ genannt wird. Wichtig ist ihr aber die richtige Bezeichnung als Fastenbrechenfest. „Nach Ramadan muss man nämlich auch gesund bleiben“, sagt sie. Zwar werde mit Gebäck und Süßigkeiten gefeiert, doch der Ramadan soll auch über den Monat selbst wirken. Im Kindergarten und der Grundschule ihrer Kinder engagiert sie sich, hat nach Absprache mit Erzieherinnen und Lehrern eine Ecke für den Ramadan gestaltet. Ihre Kinder bringen zum Fest Süßigkeiten mit. Den Lehrkräften sagte sie: „Ich möchte mein Fest mit euch teilen.“ Sie erklärt, dass einige Menschen ein schlechtes Bild vom Islam haben, und sie ihnen auf diese Weise das Schöne an ihrer Religion zeigen möchte.

Zusammen mit ihren Familien und vielen weiteren Besuchern feierten (hinten, von links) Anas, Karam, Ahamed, Sedik, (vorne, von links) Sama und Hanaa das Fastenbrechenfest in der Jahnturnhalle in Eschwege. © Eden Sophie Rimbach

Der Imam Sami Aloklah gestaltete das Fest mit. Er hat Islamwissenschaften studiert und nach Studium und Ausbildung zum Imam bereits in Syrien praktiziert. Gemeinsam beteten die Besucherinnen und Besucher ab 8:30 Uhr. Itmeizeh Itmeizy ist der stellvertretende Vorsitzende des Vereins in Eschwege. Er erklärt, dass das Gebet in Eschwege später als üblich beginnen muss. Grund dafür seien die ländliche Struktur mit der Anreise einiger Besucher. Ihnen wollte der Verein die Teilnahme ebenfalls ermöglichen. Am Donnerstag vor dem Fest habe sein Telefon nicht stillgestanden. Unter anderem aus Mühlhausen erreichten ihn Fragen bezüglich des Festes. Die wichtigste religiöse Pflicht zu diesem ist das Festgebet.

Ganz versunken beten die Menschen in der hellen Jahnturnhalle auf Gebetsteppichen, einige bewegen fast lautlos und mit geschlossenen Augen die Lippen. Itmeizy übersetzt die darauf folgende Predigt des Imams, der diese auf Arabisch hält, im Anschluss ins Deutsche. In seiner Predigt spricht Imam Sami Aloklah darüber, dass Gebet und Handlungen zusammenpassen müssen. Man solle sich nicht verstellen, sondern seine Taten dem entsprechen lassen, was man auch betet. Der Ramadan sei eine Hilfe dabei, dass die Menschen wieder auf den rechten Weg kommen. Wichtig sei, dass man das auch fortführe und der Ramadan so über den Monat selbst hinauswirkt.

Baklava hatte die Familie von Aziz Tajek zubereitet und verteilte es nach dem Gebet. © Eden Sophie Rimbach

„Liebe Geschwister, ihr habt es geschafft“, übersetzt Itmeizy die Worte des Imams an alle, die den im Islam heiligen Fastenmonat über gefastet haben. Dann erheben sich alle nach und nach: Nach Gebet und Predigt wünschen sich die Besucher „Eid Mubarak!“ (gesprochen: Iid Mubarak) und somit ein frohes beziehungsweise gesegnetes Fest. Der Duft von Süßem und Kaffee erfüllt die Jahnturnhalle. Viele der Familien haben Gebäck vorbereitet und es zusammen mit Süßigkeiten für das gemeinsame Fastenbrechen und Feiern bei arabischer Musik mitgebracht.

Für die Kinder gibt es liebevoll verpackte Süßigkeiten und kleine Geschenke. Zusätzlich hat der Verein genügend Geschenke für 100 Kinder vorbereitet. Die Begeisterung bei den jüngsten Teilnehmern ist deutlich spürbar. Auch die Freude über die aufgestellte Hüpfburg ist groß. Itmeizy weiß, dass einige der Kinder aus Familien mit weniger Geld kommen. „Der Verein will allen ein besonderes Gefühl zum Fastenbrechenfest ermöglichen“, erklärt er. Während der Pandemie sei es vor allem für die Kinder schwer gewesen, nur im kleinen Umfeld feiern zu können. Sein Dank gilt auch denjenigen, die das abendliche Fastenbrechen für alleinstehende Menschen während des Ramadan ermöglicht haben.

Kinder und Erwachsene feierten in Eschwege das Fastenbrechenfest. Über Süßigkeiten und Geschenke freuten sich die Geschwister (von links) Rimas (9), Maria und Mohammad (beide 6). © Eden Sophie Rimbach

Inzwischen sind die Menschen in Gespräche vertieft, man hört viele verschiedene Sprachen und Dialekte: Da die Besucher aus einem größeren Umkreis kommen, bietet das Fest auch Gelegenheit zum Wiedersehen. Mohammad Alalosy berichtet strahlend von vielen Begegnungen. Der Krankenpfleger trifft unter anderem Menschen aus seiner Ausbildung wieder. Neben dem religiösen Fest habe er sich mit Besuchern darüber unterhalten, wie sie beispielsweise beruflich vorangekommen sind. Seine Frau Nour Jabory erzählt, dass sie gerade den Hauptschulabschluss macht. Seit sieben Jahren leben sie in Eschwege und mögen die Stadt. Ein schönes Fest sei es für sie und ihre Kinder Rimas, Maria und Mohammad in diesem Jahr gewesen. Dankbar sind sie den Mitgliedern des Vereins. (Eden Sophie Rimbach)

Das Fastenbrechenfest und der Ramadan in Eschwege Direkt im Anschluss an den Fastenmonat Ramadan wird im Islam das Fest des Fastenbrechens gefeiert. Während des Ramadan fasten viele Muslime über den Tag. Sie trinken und essen nur vor Sonnenauf- und nach Sonnenuntergang. Kinder sowie ältere, kranke, menstruierende und schwangere Menschen sind vom Fasten ausgenommen. Der islamische Kulturverein Eschwege richtete während des Ramadan 2023 erstmals wieder Fastenbrechen für alleinlebende Menschen aus. Während der ersten drei Wochen konnten sie zweimal pro Woche und während der letzten zehn Tage jeden Abend nach Sonnenuntergang dafür zusammenkommen. Etwa 80 Menschen nahmen das Angebot wahr. (esr)