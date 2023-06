Geo-Naturpark und Werra-Meißner-Kreis beim Nachbarschaftsfest in Berlin

Region in der Hauptstadt vertreten

+ © privat/nh Till Montag von Geo-Naturpark Frau-Holle-Land im Gespräch mit Besuchern am Infostand. Im Hintergrund Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, der sich im Anschluss auch über die touristischen Angebote informierte und lokale Spezialitäten am Stand kostete. © privat/nh

Auf Einladung des Berliner Partnerbezirks Tempelhof-Schöneberg haben Mitarbeiter des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land zusammen mit Vertretern des Werra-Meißner-Kreises am vergangenen Samstag an einem Nachbarschaftsfest teilgenommen.

Werra-Meißner/Berlin – Mit einem Info- und Verkaufsstand für Spezialitäten war die Region so auf dem John-F.-Kennedy-Platz vor dem Rathaus Schöneberg vertreten.

Die Mitarbeiter des Geo-Naturparks und der Kreisverwaltung informierten die zahlreichen Besucher am Infostand über die touristischen Angebote des Werra-Meißner-Kreises und boten auch regionale Spezialitäten vom Lamm sowie mit Mohn aus der Produktlinie „Holles Schaf“ zum Kosten und Erwerben an.

Viele Besucher waren sehr interessiert an den Angeboten unserer Region. Einige haben nach dem Auftritt des Kreises in Berlin bereits in diesem Jahr ihren Urlaub im Werra-Meißner-Kreis gebucht.

Bereits jetzt sind Geo-Naturpark Frau-Holle-Land und Werra-Meißner-Kreis von Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann bei einem Besuch am Stand erneut für das nächste Nachbarschaftsfest im kommenden Jahr eingeladen worden. red/esp