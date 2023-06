Ringgau prüft Gesellschaftsmodell, um kommunale Aufgaben auszugliedern

Von: Stefanie Salzmann

Die hoch verschuldete Gemeinde Ringgau prüft, eine Gesellschaft zu gründen, um Schulden abzubauen (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die hoch verschuldete Gemeinde Ringgau prüft, eine Gesellschaft zu gründen, um Schulden abzubauen und wieder finanziell handlungsfähig zu werden.

Ringgau – Die hoch verschuldete Gemeinde Ringgau prüft, unkonventionelle Wege zu beschreiten, um ihren Schuldenberg (aktuell 6,5 Millionen bei knapp 2900 Einwohnern) abzubauen. Im Gespräch ist die Gründung einer kreisweit einzigartigen Gemeinde-GmbH, die privatwirtschaftlich und dementsprechend flexibel kommunale Leistungen und Aufgaben übernimmt, ohne dass die Gemeinde die Hoheit aus der Hand gibt. Zu den Geschäftsfeldern können Wasser- und Abwasser, die Grünflächenpflege oder auch das Bestattungswesen gehören.

Die Gründung solch einer Gemeinde-GmbH in Ringgau hatte jetzt die Fraktion Initiative liebenswertes Ringgau (ILR) angestoßen und sich dabei am Vorbild der bayrischen Gemeinde Rednitzhembach orientiert.

Mitte der 1990er-Jahre war die 7000 Einwohner zählende fränkische Kommune eine der höchst verschuldetsten Bayerns, wie deren parteiloser Bürgermeister Jürgen Spahl bestätigt. Die Gemeinde gründete 1997 die Gemeindewerke Rednitzhembach GmbH als 100-prozentige Tochter. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist mit Fraktionsmitgliedern aller Parteien besetzt, Aufsichtsratsvorsitzender ist der Bürgermeister, die Geschäftsführung wird ehrenamtlich durch einen Beamten aus der Verwaltung geleistet. Die GmbH, die in Rednitzhembach zunächst mit der Abwasserentsorgung startete, erweiterte ihre Aufgaben nach drei Jahren auf Trinkwasser, Grünflächenpflege und Tiefgarage. Die GmbH hat kein eigenes Personal. Per Überlassungsvertrag ist das Gemeindepersonal tätig. Die GmbH sei, so der Bürgermeister, von Beginn an schuldenfrei gewesen. „Mit dieser Konstruktion hat die Gemeinde unternehmerische Strukturen aufgebaut und kann in vielen Bereichen deutlich flexibler handeln.“ Einige Vorteile einer GmbH gegenüber dem Agieren als Kommune beschreibt Spahl so: Bei Ausschreibungen dürfen Kommunen nicht nachverhandeln, eine GmbH schon. „Das staunt man, was da alles geht“, sagt er. Im Gegensatz zu einer Kommune dürfen Firmen die Umsatzsteuer optieren, das heißt die Vorsteuer geltend machen.

„Für uns ist die GmbH eine Säule des Entschuldungsprogramms.“ In der bayrischen Gemeinde sind seither die Steuersätze (320 Punkte) und die Gebühren für Wasser/Abwasser stabil. Warum auf dieses Modell nicht mehr Schule macht, sieht Spahl darin begründet, dass dann nicht mehr jeder einzelne Gemeindevertreter an jeder Entscheidung direkt beteiligt ist. (Stefanie Salzmann)