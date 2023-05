Rotary Club Eschwege wurde vor 60 Jahren gegründet

Von: Tobias Stück

So fing alles an: Verleger und WR-Chefredakteur Hans Albert Kluthe war im Gründungsjahr 1963 der erste Präsident des RC Eschwege. © RC Eschwege/Michael Kreißler (Repro)

Seit dem 4.4.1963 ist der RC Eschwege Teil der weltweiten Organisation Rotary’s. Jetzt wird das 60-jährige Bestehen gefeiert.

Eschwege – Bereits seit 1950 fuhr der Wanfrieder Wolfgang von Scharfenberg Woche für Woche zu den Meetings des Rotary Clubs Kassel, wo er Mitglied war. Solch einen gemeinnützigen Club konnte sich Scharfenberg auch für Eschwege vorstellen. Sein Club-Präsident und der Governor des Distrikts zeigten sich „hoch erfreut“ über diese Initiative.

Die Gründung des Rotary Clubs Eschwege

Die Anfänge des Clubs hat der ehemalige Eschweger Club-Präsident und Past-Govenor Peter Roeder von Diersburg recherchiert: Nach einer Informationsveranstaltung im Hotel National hatten sich bis zum 4. Januar 1963 bereits 24 Eschweger Persönlichkeiten gefunden, die den Club gründen wollten. Aber wer sollte der erste Präsident werden? „Die Versammlung einigte sich auf den Verleger der Werra-Rundschau Hans Albert Kluthe, der an diesem Abend aber gar nicht zugegen war“, berichtet Peter von Roeder. Trotzdem war er gerne bereit, das Amt zu übernehmen. Der Club war gegründet. Die Charterfeier fand am 31. August 1963 in der Aula der Friedrich-Wilhelm-Schule statt.

Die Freundschaften bei Rotary

Bei Rotary spricht man sich mit „Freund“ und „Freundin“ an. Diese Verbundenheit ist es, die das Clubleben ausmachen. „Die Basis aller rotarischen Arbeit ist die Freundschaft der Mitglieder untereinander“, heißt es bei Rotary International. Jeden Donnerstag treffen sich die Eschweger Mitglieder im Clublokal in Schwebda, um diese Freundschaft zu pflegen. Dabei wird der Abend durch Vorträge bereichert, die zu interessanten Diskussionen führen.

Rotary: Weltweit rund 1,2 Millionen Mitglieder Wie es der Name Rotary schon vermuten lässt, rotiert die Präsidentschaft Jahr für Jahr. Die Rotarier haben sich weltweit zu Service-Clubs zusammengeschlossen, zu denen sich Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von politischen und religiösen Richtungen regelmäßig treffen. Als seine Ziele nennt Rotary humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Die Clubs werden auch als soziales und berufliches Netzwerk genutzt.

Weltweit gibt es rund 1,2 Millionen Mitglieder. In Eschwege sind es derzeit 61. In den vergangenen Jahren hat sich durch die Aufnahme jüngerer Mitglieder das Durchschnittsalter gesenkt. Präsident im aktuellen rotarischen Jahr ist der Internist und Allgemeinmediziner Dr. Uwe Ellringmann. Mit Ingolf Schäfer steht sein Nachfolger schon fest. ts



Eine Besonderheit im RC Eschwege ist die Mitgliedschaft von Frauen im Club. Die hat sich noch nicht in allen Clubs durchgesetzt. Seit 2018 dürfen auch in Eschwege Frauen Mitglied werden. Sieben weibliche Mitglieder bereichern inzwischen das Clubleben.

Der Rotary Club Eschwege kümmert sich um das Allgemeinwohl

Neben der Pflege der Freundschaften innerhalb des Clubs setzen sich Rotarier für das Allgemeinwohl ein. „Gemeinsam für andere“ heißt es im RC Eschwege. Jeder Präsident gibt zu Beginn seiner Amtszeit Organisationen bekannt, die finanziell und mit Tatkraft unterstützt werden sollen. Die Mitglieder spenden dafür. Jedes Jahr werden außerdem in der Vorweihnachtszeit beispielsweise Misteln auf dem Eschweger Wochenmarkt für den guten Zweck veräußert. Die Organisationen „Eschwege hilft“ und die Eschweger Tafel sowie viele weitere werden regelmäßig unterstützt. Als bleibende Geschenke für die Eschweger Bevölkerung sind insbesondere der Lohgerber Brunnen am Stad, das Glockenspiel am Rathaus oder der Aussichtspunkt am ehemaligen Leuchtbergpark bekannt.

Regelmäßige Aktion: Auf dem Eschweger Wochenmarkt werden Misteln gegen eine Spende abgegeben. © Tobias Stück

Partnerschaften im Rotary Club Eschwege

Auch international haben die Eschweger Rotarier ihre Fühler ausgestreckt. Neben Auslandsreisen besteht seit mehr als 30 Jahren eine Verbindung nach Breslau, wo regelmäßig die bedürftige Bevölkerung unterstützt wird. Bereits seit 1966 gibt es im Zuge der deutsch-französischen Aussöhnung eine Freundschaft zum Partnerclub in Nevers.

Der Jugendaustausch bei Rotary

Die Jugend nimmt einen hohen Stellenwert bei Rotary ein. Regelmäßig sind Jugendliche aus aller Welt zum Austausch bei den Rotariern im Werratal zu Besuch. Gleichzeitig werden junge Menschen aus der Region mit Unterstützung des RC Eschwege in alle Welt entsandt. Auch vor Ort werden Kinder und Jugendliche durch Spendenaktionen oder Berufsberatung unterstützt. (Tobias Stück)