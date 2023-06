Rotary Club spendet DLRG neuen Kompressor und Schwimmutensilien

Von: Tobias Stück

Freuen sich über die Unterstützung von Schwimmausbildung und Tauchern: Hartmut Waßmann (von links), Uwe Ellringmann, Lisa Raub, Leonie Ullrich und Martin Sunkel. © Tobias Stück

Der Rotary Club Eschwege hat der DLRG Eschwege Wanfried einen fünfstelligen Betrag zukommen lassen, damit sich der Verein weiterhin der Schwimmausbildung von Kindern widmen kann.

Eschwege – „Viele Kinder können nicht schwimmen, da hat die Pandemie einen großen Teil zu beigetragen“, sagte Rotary-Präsident Uwe Ellringmann während der Spendenübergabe. Die DLRG leiste einen wertvollen Beitrag, dieses Manko zu beheben.

Tatsächlich ist die Jugendarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Ortsgruppe Eschwege-Wanfried. Die Ehrenamtlichen lehren den Kindern das Schwimmen und bilden sie später teilweise sogar zu Rettungsschwimmern aus. In den vergangenen Jahren ist die Jugendarbeit deutlich mehr geworden. 2019 besuchten noch 70 Kinder das Schwimmtraining, in diesem Jahr waren es rund 130, berichtet Hartmut Waßmann, der seit dem Frühjahr Vorsitzender des Vereins ist.

Jugendarbeit bedeutet bei der DLRG Schwimmenlernen von der Pike auf. Dazu nutzt die DLRG das Eschweger Schwimmbad, wo sie von der Stadt Eschwege eigene Zeiten bekommen haben. „Vom Seepferdchen an können die Kinder alle Abzeichen machen, sie müssen dafür allerdings Mitglied werden“, sagt Waßmann. Der Eintritt ins Schwimmbad ist für die Mitglieder inklusive. Für die Erstausbildung hat der RC Eschwege Schwimmutensilien wie Bretter, Tauchringe, Schwimmkissen oder Schwimmgurte finanziert, die beim Schwimmenlernen sehr gut unterstützen, wie Martin Sunkel, Technikleiter in der Ortsgruppe Eschwege- Wanfried erklärt.

Herzstück der Spende des RC Eschwege ist aber ein neuer Kompressor, um die Tauchflaschen der Rettungsschwimmer zu befüllen. „Mit bis zu 200 bar Druck wird der Sauerstoff in die Flaschen gepresst“, berichtet Sunkel. Das alte Gerät ist inzwischen 48 Jahre alt, wurde von der Feuerwehr übernommen und hat seine besten Tage hinter sich. „Wir bekommen inzwischen keine Ersatzteile mehr“, sagt Sunkel.

Zu den Rettungsschwimmern gehört am Standort Eschwege auch eine Taucher-Einheit. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn unter Wasser Probleme gelöst werden müssen. Dabei kann es sich um die Befestigung einer Boje am Grund des Werratalsees genau so handeln, wie um einen Rettungseinsatz, bei dem es um Menschenleben geht. Als am Pfingstsonntag zwei Jugendliche in einem See bei Bebra vermisst wurden, waren die Taucher aus Eschwege und der gesamte Verein mit 20 Mitgliedern ebenfalls im Einsatz.

DLRG Eschwege-Wanfried: Größter Einsatz ist das Open Flair Die DLRG Eschwege-Wanfried besteht aus mehr als 500 Mitgliedern. Rund 60 Männer und Frauen sind aktiv. Das Land Hessen hat beim DLRG am Werratalsee ein Katastrophenschutz-Fahrzeug stationiert. Außerdem verfügt die Ortsgruppe hier über das schnelle Einsatzboot Harry und das Alu-Boot Selma sowie neuerdings über einen 105 km/h schnellen Jetski. „Damit können wir sowohl auf Seen als auch auf der Werra ganz nah an die Personen heranfahren“, sagt Martin Sunkel.

Größter Einsatz im Jahr ist das Festival Open Flair. Eine Woche sind sie an den Eschweger Seen, an der Werra, im Schwimmbad und in den Sanitätszelten mit 75 Mitgliedern aus dem gesamten Bezirk im Einsatz, damit den 20 000 Festivalbesuchern im Wasser nichts passiert. ts



Auch die Überwachung der Badestrände des Werratalsees am Ost- und Südufer gehört zu den Aufgaben der Mitglieder. Ab Juni sind sie jedes Wochenende im Einsatz, in den Sommerferien sogar jeden Tag. „Von Mai bis September haben wir jedes Wochenende etwas zu tun“, sagt Sunkel. Immerhin gebe es 52 Seen im Werra-Meißner-Kreis.

In der Einsatzgruppe Werra-Meißner werden Eschwege und Witzenhausen in der Regel immer zusammen alarmiert. Fünf bis sechs Einsätze pro Jahr seien „scharf“, wie Sunkel es nennt. „Dann geht es um die Rettung von Menschenleben.“