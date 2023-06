Niederhoner Kindergarten Sterntaler hat Parzelle im Saisongarten gemietet

Vom ersten Moment an dabei: Ann-Kathrin Schmidt zeigt Paulinus und Ayla, wie man Samen in die Erde sät. © Dietz

Die erste eigene Ernte haben die Kinder aus dem Sterntaler-Kindergarten in Niederhone schon eingefahren.

Niederhone – In der vergangenen Woche gab es einen Salat, den die Kinder selbst angebaut haben. Seit diesem Frühjahr haben sie nämlich eine Parzelle auf dem Feld des Hofs Morgensonne in Niederhone gepachtet. Von der Bestellung bis zur Ernte erleben sie jetzt, wie Lebensmittel selbst produziert werden.

Die Aufregung war bei den Kindern schon groß, als sie sich Anfang April zum ersten Mal auf den Weg zu „ihrem Gartenstück“ machten. Eigentümer sind sie nicht, dafür für eine Saison Pächter des Saisongarten von im Saisongarten von Bio-Landwirtin Ann-Kathrin Schmidt. Vergangenes Jahr hatte sie erstmals ein Stück Land in Niederhone zur Verfügung gestellt, um Menschen ohne Nutzgarten die Möglichkeit zu geben, eigenes Obst und Gemüse anzubauen. „Als Kindergarten vor Ort haben auch wir diese Gelegenheit genutzt und mit einigen Familien eine Parzelle gepachtet“, berichtet Ina Dietz, Erzieherin im evangelischen Kindergarten von Niederhone.

Ann-Kathrin Schmidt zeigte den Kindern vor Ort, wo sie Gartengeräte, Saatgut und Informationen finden konnten. Auf dem Feld schauten sie sich zuerst die Erde an. Die Landwirtin erklärte den Kindern, wie die Erde beschaffen ist, die Kinder konnten fühlen, wie unterschiedlich sich trockene und feuchte Erde anfühlte und welche Tiere in der Erde leben. „Das war eine sehr schöne Vorbereitung und die Kinder wurden perfekt mit Grundkenntnissen versorgt“, sagt Dietz. Auf ihrer Parzelle, wo Ann-Kathrin Schmidt schon einiges vorbereitet hatte, konnten die Kinder dann pflanzen, aussäen, gießen und mulchen.

In diesem Frühjahr gehen sie jetzt jede Woche in den Saisongarten. „Die Kinder staunen immer wieder, wie sich alles verändert, wie die Pflänzchen sprießen und wachsen“, sagt Ina Dietz. „Wir zupfen immer das doofe Unkraut raus und gießen, weil dann unsere Pflanzen besser wachsen“, berichtet die fünfjährige Charlotte. Bei Fragen steht ihnen die Landwirtin immer zur Seite. Sie berät und gibt wertvolle Tipps, wie Obst und Gemüse am besten gelingen. Nach getaner Arbeit und zwischendurch ruhen sich Kinder und Erwachsene auf den Sitzgelegen aus. Hier gibt es für alle fleißigen Gärtner auch Getränke und einen Snack.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Kinder diese Möglichkeit vor Ort haben und so mit allen Sinnen das Gärtnern erleben und wertvolle Erfahrungen sammeln können“, sagt die Erzieherin. Noch viel wichtiger: Den Kindern gefällt’s. „Das ist zu hundert Prozent gut“, urteilt Liora (5). „Mir gefällt, dass wir dort immer so viel machen können“ befindet der sechsjährige Ray.

Bis in den Herbst hinein wird im Niederhöner Saisongarten geerntet. Da liegt auch mehr als Salat auf dem Teller. Angebaut werden in diesem Jahr auch Tomaten, Gurken, Kürbis, Zucchini, Fenchel, Kohl und Sellerie. (Tobias Stück)