Fünfte Flohmarkt-Auflage lockte wieder über 2000 Besucher nach Albungen

Aus Wichmannshausen angereist: Pia Jonas-Poniewasch stöbert mit Herzenslust auf den „Gabentischen“ des fünften Albunger Flohmarktes. © Harald triller

Sie haben sich wieder ein goldenes Näschen verdient, die Einwohner des kleinen Eschweger Stadtteils.

Albungen – Denn das 280-Seelen-Dorf Albungen lockte bei der nun schon fünften Auflage des Flohmarktes wieder über 2.000 Besucher an, die sich mehr als sieben Stunden lang durch die Straßen lenken ließen, in denen wahrlich der Ausnahmezustand herrschte.

An den Ständen bei den Haus- und Hofeingängen war erneut die Liebe zum Detail erkennbar und beim Anbieten der kleinen Schätze oder auch Kleidungsstücke und Kunstgegenstände versprühten sowohl die Anbieter als auch die Kaufinteressenten Leidenschaft für dieses Spektakel.

Ohne ein nettes Gespräch wechselten die vielfach im Keller gelagerten oder vom Dachboden hervorgezauberten Verkaufsobjekte nicht den Besitzer. Und was alles auf den Tischen, Bänken oder Stühlen zu finden war, das ließ die vielen Herzen der Flohmarktfreunde im wahrsten Sinnes des Wortes höherschlagen.

Entsprechend positiv fielen auch die Bilanzen der beiden Cheforganisatorinnen Mechthild Reith und Antje Rauschke aus. „Wir haben 2017 mit 34 Ständen begonnen und haben diesmal schon seit längerer Zeit über 50 Anmeldungen gezählt“, schwärmte Antje Rauschke, die neben den prall gefüllten Tischen mit vielerlei interessanten Angeboten auch eine Eisenplatte für Zucchinicrêpes angeheizt hat und die Zutaten schon beim Backen mit vorgestellt hat: „Ich nehme Buchweizen und Dinkel und verfeinere die Zucchinis mit Rosmarin und Basilikum“, durfte sie sich über die postwendend an sie gerichteten Komplimente von Sandra Mangold freuen, die sich mit ihrem Mann Karsten total begeistert zeigte.

Ist fündig geworden: Harald Becker aus Jestädt gehörte zu den begeisterten Besuchern des Flohmarktes. © Triller, Harald

„So liebevoll, wie ihr die Hofeingänge, die Hinterhöfe oder Vorplätze von Scheunen oder auch die Gärten präsentiert, da gebührt euch Anerkennung“, sagte Sandra Mangold. Diese Veranstaltung habe den Zuspruch ganz einfach verdient. Und Antje Rauschke, der diese Worte wie Öl heruntergegangen sind, ergänzt: „Ja, es ist wirklich wunderbar, wie das Dorf mitzieht und hier Gemeinschaft in Perfektion lebt.“

Einige Meter weiter ist Mechthild Reith am Stand vor ihrem Haus anzutreffen und ist ebenfalls begeistert: „Wir haben zusammen in 2017 begonnen und zweimal wegen der Pandemie passen müssen, aber der Erfolg gibt uns recht. Und es muss so bleiben, wir müssen unter uns bleiben, professionelle Händler würden diesen großartigen Rahmen sprengen“, erklärt Mechthild Reith. Inzwischen steht dem Duo aber ebenfalls ein fünfköpfiger Helferstab zur Seite – die Bürokratie hat auch sie erreicht.

Auch die Hinweis-Schilderbäume laden die Besucher direkt ein, da ist übereinander zu lesen: „Hier gibt es Günnis leckeren Kuchen“, und auf dem gleichen Hof bietet Nias deftiges Spanferkel vom Grill an.

Bei der Feuerwehr gab es Bratwurst vom Grill, was rund ums Gerätehaus ebenso lange Schlangen auslöste wie das gegenüber platzierte Eisauto. Und auch an den Getränkeständen herrschte permanente Belagerung. Am Abend kam wieder die Albungen-App zum Einsatz, denn alle Standbetreiber wurden zum Pizzaessen an den Anger eingeladen. (Harald Triller)

