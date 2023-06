Schwer verletzt durch Schlag mit Bratpfanne

Von: Marius Gogolla

Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild). © Carsten Rehder

Durch den Schlag mit einer Bratpfanne ist ein 25-Jähriger in Eschwege schwer verletzt worden. Die Tat geschah im Streit.

Eschwege – Ein 25-Jähriger aus Gifhorn wurde bei einer Auseinandersetzung in Eschwege in der Nacht von Dienstag, 27. Juni auf Mittwoch, 28. Juni durch einen Schlag mit einer Bratpfanne schwer am Kopf verletzt.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 2.50 Uhr alarmiert, weil ein 48-jähriger Eschweger in der Mozartstraße herumschreien würde. Am Einsatzort fanden die Polizeibeamten den stark blutenden 25-Jährigen vor. Ein Rettungswagen wurde angefordert.

Laut Zeugenaussage gerieten der Eschweger und der Gifhorner in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 48-Jährige dem jüngeren Mann mit einer Bratpfanne gegen den Kopf.

Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und in das Zentrum für Psychatrie und Psychotherapie in Eschwege gebracht. Ihm wurde Blut abgenommen.

