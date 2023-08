Herbert Balentovic ist seit 30 Jahren Helfer auf dem Open-Flair-Festival

Herbert Balentovic ist seit 30 Jahren Helfer auf dem Open-Flair-Festival. Für ihn sind die Open-Flair-Tage die schönste Jahreszeit.

Eschwege – Mittendrin im Open-Flair-Getümmel ist einer immer dabei: Herbert Balentovic aus Eschwege ist einer der vielen Helfer, die das Musikfestival jedes Jahr mit auf die Beine stellen. Dabei ist der 62-Jährige selbst schon eine kleine Berühmtheit. Denn seit 30 Jahren ist der Mann mit dem freundlichen Lächeln, dem unverwechselbaren Charme und dem gutmütigen Temperament Teil des Festival-Teams.

Herbert Balentovic erinnert sich noch gut an seine Anfänge beim Open Flair und wer sich länger mit ihm unterhält, spürt viel Hingabe und Leidenschaft bei dem Festivalfan: „1994 bin ich aus Spaß zum Bühnenaufbau gegangen und seitdem bin ich dabei“, erzählt er mit einem breiten Grinsen und mit markant hoher Stimme.

Im Laufe der Jahre hat Balentovic ganz unterschiedliche Aufgaben auf dem Open Flair übernommen. Von den Anfängen beim Bühnenaufbau auf dem Festivalgelände Werdchen bis hin zur Arbeit an der Theke – Herbert Balentovic packt überall mit an. Langeweile ist nichts für ihn: „Ich habe immer neue Ideen, die ich dann umsetze“, verkündet er voller Stolz.

Und seine neuste Idee: „Herberts Bistro“, wie das Zelt liebevoll von seinen Kollegen genannt wird. Dort wird die Mitarbeiterverpflegung organisiert. Balentovic hat die Festival-Kantine mit Bildern, Girlanden und Beleuchtung geschmückt. Es ist aber nicht nur seine Liebe zum Detail, die die Menschen um ihn herum fasziniert. Während unseres Interviews zeigt sich: Wenn der 62-Jährige seine Kollegen mal wieder anlächelt, bleibt keiner gleichgültig. Da verwundert es kaum, dass er ständig von vorbeigehenden Kollegen angesprochen und mit Handschlägen begrüßt wird.

Der Mann im Mickey-Maus-T-Shirt nimmt seine Aufgabe aber auch ernst: „Jetzt muss ich aber schnell neue Gabeln holen“, unterbricht er plötzlich unser Interview und geht in kleinen, schnellen Schritten in die Küche. Konzentriert und gewissenhaft trocknet er das Besteck ab – eine Eigenschaft, die ihm nicht nur beim Festival, sondern auch in seinem Hauptberuf in der „Werkstatt für junge Menschen“ in Eschwege zugutekommt.

Der liebenswürdige Flair-Helfer kommt überall gut an: Seine Kollegen sehen in ihm nicht nur einen, der anpacken kann, sondern einen Freund. Und dem hören sie besonders gerne zu, wenn er mal wieder seine Anekdoten und Erinnerungen zum Besten gibt. Balentovic teilt seine Geschichten eben gern.

Weil ihn auf dem Festival schon jeder kennt, muss er „nie den Ausweis vorzeigen“, erklärt er fröhlich. Für Balentovic ist aber nicht nur im August Open-Flair-Zeit, sondern das ganze Jahr über, denn das OF-Team ist wie seine Familie: Ein kleiner Hammer, den er immer griffbereit hat, sei ein Symbol für seinen Aufpasser-Posten in „Herberts Bistro“, sagt er und grinst. Streit schlichten musste er aber damit zwar noch nicht, denn der sei unter den Crew-Mitgliedern ein Fremdwort.

Balentovics ganzes Leben dreht sich um das Flair: Nicht nur Freunde, sondern auch seine Ehefrau Anica ist Teil seiner Flair-Familie. Nachdem sie sich Anfang der 2000er-Jahre beim Eschweger Antik- und Sammlermarkt kennengelernt hatten, weil sie „dieselben DVDs liebt wie ich“, waren sie auch auf dem Open Flair ein Team. Gemeinsam halfen sie die ersten Jahre Hand in Hand in der Küche, 2006 hat das Paar schließlich geheiratet.

Für Balentovic ist es vor allem die Arbeit, die ihn zum Festival lockt. Die Musik sei eigentlich gar nicht sein Geschmack, aber für die Gemeinschaft, die Mitarbeiter und die Freunde komme der 62-Jährige immer wieder gerne zum Flair: „Ich habe hier super Freunde und bin an einem Ort angekommen, an dem ich einfach zufrieden bin“, sagt er. Für Herbert Balentovic sind die Menschen auf dem Festival alles: „Ehrliche Freundschaft ist mir viel lieber als Geld“, erklärt er.

Auf dem lauten und bunten Musik-Festival ist der 62-Jährige ein ruhiger Besucher, der lieber im Hintergrund bleibt. Auch im nächsten Jahr wird er natürlich wieder hinter den Kulissen dabei sein, wenn „Herberts Bistro“ öffnet und die Kollegen sich wieder über frisch polierte Gabeln, bunte Girlanden und natürlich Balentovics strahlendes Lächeln freuen werden.

Bis dahin erinnert ihn aber sein Hämmerchen an seine liebste Zeit des Jahres. (Lorenz Schöggl)