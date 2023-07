Anne-Frank-Schüler protestieren gegen Abschiebung von Mitschülerin Elisabeth

Von: Emily Spanel

In der Anne-Frank-Schule Eschwege setzten sich Schülerinnen und Schüler für ihre Mitschülerin Elisabeth Kofi ein. Sie ist von der Abschiebung nach Nigeria bedroht. © ULRIKE KÄBBERICH

„Wir kämpfen füreinander“: Unter anderem diese Aufschrift war auf einem der zahlreichen Plakate zu lesen, welche von der Klasse 6b der Anne-Frank-Schule anlässlich des Festumzuges am Johannisfest-Sonntag geschwenkt wurden.

Eschwege – Hinter den bunten Lettern verbirgt sich eine bewegende Botschaft. Seit einigen Tagen wissen die Schüler, dass ihre Mitschülerin Elisabeth Kofi möglicherweise nach Nigeria abgeschoben werden soll. Und das wollen die Schüler der 6b (Klassenlehrerin Heike Schwanz) einfach nicht hinnehmen. So nutzten sie die Plattform und machten vor den Augen der Tausenden Schaulustigen auf die Situation von Elisabeth und ihrer Familie aufmerksam.

Zu Elisabeths Familie gehört, wie die Anne-Frank-Schule mitteilt, Mutter Mercy Fidelis, die sich selbst aufopferungsvoll für andere Flüchtlinge engagiert hat (wir berichteten), sowie ihre kleine Schwester. Falls die Abschiebung tatsächlich vollzogen werde, müssten alle drei nach Nigeria, heißt es. Und das, obwohl die Integration der Familie in jeder Hinsicht gut läuft. Gerade erst haben Elisabeth, ihre Schwester und die Mutter nach der Schließung der Gemeinschaftsunterkunft eine Wohnung in Eschwege gefunden. „Elisabeth, die seit der fünften Klasse an der Anne-Frank-Schule lernt, hat sich auf eine sichere und friedvolle Zukunft in Eschwege gefreut“, sagt Melanie Salewski, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit an der AFS. „Elisabeth ist eine tolle und ambitionierte Schülerin, die sehr gut in die Klassengemeinschaft integriert ist.“ Doch nun habe sie große Angst, Eschwege wieder verlassen zu müssen. (Emily Hartmann)