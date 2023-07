Sie wollen Hoffnung schaffen

Von: Tobias Stück

Amtsübergabe: Der Präsident des RC Eschwege für 2023/2024 Ingolf Schäfer und sein Vorgänger Dr. Uwe Ellringmann. © Doris Büschel

Ein Wechsel an der Spitze des Rotary Clubs Eschwege hat stattgefunden: Uwe Ellringmann übergibt das Amt an seinen Nachfolger.

Eschwege – Turnusmäßiger Wechsel an der Spitze des Rotary Clubs Eschwege: Ingolf Schäfer aus Orferode folgt im Präsidentenamt Uwe Ellringmann aus Eschwege. Eine Bilanz und ein Ausblick.

Rückblick 2022/2023

Zweifellos der Höhepunkt im abgelaufenen rotarischen Jahr 2022/2023 der Eschweger war das 60-Jährige Bestehens des Clubs. Im Mai beging der RC Eschwege, der 1963 von Verleger Albert Kluthe als erstem Präsident ins Leben gerufen wurde, sein 60-jähriges Bestehen. Das feierte der Club im Eschweger E-Werk.

Dazu wurde ein Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre in Bildern herausgebracht und die Chronik fortgeschrieben.

Bei den Mitgliedern bedankte sich der scheidende Präsident jetzt für die Spendenbereitschaft während seines Präsidentschaftsjahres. Sein Engagement richtete sich im Jahr des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs u.a. an die Tafeln, die in Eschwege und Bad Sooden-Allendorf unterstützt wurden.

Der Club hat sich außerdem an dem neuen Kastenwagen mit Kühlfunktion der Eschweger Tafel beteiligt. Der Erlös aus der Mistel-Spendenaktion ging an die Hospizgruppe in Witzenhausen, denen die Arbeit mit Kindern besonders wichtig ist. Das Mutter-Kind-Heim im polnischen Breslau wurde auch im 34. Jahr in Folge finanziell gefördert.

Die größte Unterstützung widmete Ellringmann aber der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Der Ortsverein Eschwege-Wanfried bekam Schwimmutensilien, um Kindern das Schwimmen beizubringen und einen neuen Kompressor für die Sauerstoffflaschen der Tauchgruppe, die jedes Jahr mehrfach im Einsatz sind, um Menschenleben zu retten.

Ausblick 2023/2024

Kurzfristig und früher als geplant hat Ingolf Schäfer das Präsidentenamt im RC Eschwege übernommen. Schäfer will sich dem internationalen Rotary-Motto „Create Hope“ anschließen. „Wenn wir Hoffnung in die Welt tragen, können wir andere mitreißen“, sagt er.

Dazu gehört beispielsweise ein besonderer Einsatz für die Leseförderung. Ein Projekt sollen sogenannte Lese-Patenschaften sein. Rotarier sollen Schülern die Welt der Bücher näherbringen.

Außerdem möchte Schäfer zusammen mit den Clubmitgliedern für Müllvermeidung eintreten. Für Schulen will er Umweltbildungskoffer zum Thema Plastik und Mikroplastik anschaffen. Die Mitglieder des RC Eschwege sollen sich darüber hinaus am Plastik-Fasten beteiligen.

Während der Fastenzeit möchten sie wenigstens für eine Woche auf Alltagsplastik verzichtet. Für den Anfang hat jeder Rotarier vom Präsident einen Beutel bekommen, in dem er bei Wanderungen, Spaziergängen oder Fahrradtouren herumliegendes Plastik einsammeln kann.

