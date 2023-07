Imposantes und emotionales Chorkonzert

Überraschungsmedley: Als einmaliges Highlight haben die Sänger selbstständig ein beeindruckendes Medley ihrer liebsten Songs einstudiert, die in der Vergangenheit nicht ins Programm aufgenommen wurden. © Lorenz Schöggl

Das Sommerkonzert der Eschweger Gymnasien lockte mehr als 650 Besucher in die Stadthalle. Bei den Auftritten gab es auch Überrschaungen...

Eschwege – Imposant, klangvoll und emotional: Traditionell luden die Friedrich-Wilhelm-Schule und das Oberstufengymnasium Eschwege zum großen Sommerkonzert der Eschweger Gymnasien ein. Über 650 Interessierte, Angehörige der Schulgemeinde und Liebhaber virtuoser Darbietungen lockte es in die Stadthalle.

Das Vororchester und „Tunes of Wind“ unter der Leitung von Anke Salzburger zelebrierten eine erlesene Auswahl ihres Repertoires: Tarantella entführte originell in den italienischen Volkstanz, während Walzer von Idar Torskangerpoll und „Blue Sky Swing“ als klassische Swing-Musik das vielseitige Genre-Feuerwerk abrundeten.

Mit „Fun, Fun, Fun“ von den Beach Boys wurde die Pop-Rock-Welt betreten, die das Publikum zum Mitwippen verleitete und „I Was Made For Loving You Baby“ von Kiss als Zugabe fordern ließ. „Tunes of Wind“ ergänzte das Portfolio mit „We don’t talk about Bruno“ um Filmmusik, die vielen aus Disneys Encanto ein Ohrwurm ist, bevor mit „Blinding Lights“ von Weeknd das Tempo angezogen wurde - lautstarke Ovationen waren garantiert.

Schickes Outfit: Chorleiter Andreas Worm hat von den Abgängern ein Jacket geschenkt bekommen. © Schöggl, Lorenz

Die Chöre unter der Leitung von Andreas Worm glänzten mit angesagten Pop-Hits und Evergreens. Der jüngere Chor 1 ließ das Publikum bei „Remedy“, dem Benefiz-Chartstürmer „The best of us“ und „I want it that way“ als Dauerbrenner der Backstreet Boys kräftig mitklatschen. Der mittlere Chor, der ausschließlich aus Siebtklässlern besteht, füllte die Stadthalle kräftig und klangvoll aus: Beeindruckend bot die Formation „Believer“ und Shower, die dank der Imagine Dragons und Becky G wohlbekannt sind.

Der große Chor 2 zeigt bei den Red Hot Chili Peppers seine Vorliebe für Medleys, bevor „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ ins Deutsche entführte und dank präziser, kräftiger und erprobter Stimmen das mitwippende Publikum beeindruckte. Bei „It’s my life“ von Bon Jovi wurde rockig das Tempo angezogen, um auf das emotionale Highlight hinzuarbeiten.

In einem bewegenden Coldplay-Medley gingen die Schüler vocal und expressiv auf: Die mitfühlenden Songs über Wünsche und Ziele lehrt die Schüler, im Leben alles zu tun, um Träume und Visionen entgegen allen Herausforderungen anzugehen.

Dr. Birgit Renke betonte in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung des Konzerts als musikalischer Abschluss des Schuljahres und verabschiedete sich persönlich: „Es ist emotional, weil es mein letztes Konzert als Schulleiterin der FWS ist, aber mit Freude habe ich auf die Auftritte geblickt“.

Marion Lentz, Schulleiterin des OGs, dankte Salzburger und Worm, die in „den turbulenten Wochen vor den Ferien bis zur Perfektion geprobt haben“. Jeder Abgänger erhielt eine Urkunde für die langjährige musikalische Leistung.

Die Orchester-Abgänger blickten dankvoll auf die vergangenen Auftritte und die Schweden-Reisen, bevor sie Salzburger einen goldenen Dirigierstock überreichten.

„Wir wollen diesmal das letzte Wort haben“, witzelt Linus Rublack in der Dankesrede der Chor-Abgänger: Als einmaliges Highlight haben die Sänger selbstständig ein beeindruckendes Medley ihrer liebsten Songs einstudiert, die in der Vergangenheit nicht ins Programm aufgenommen wurden. Johannes Schmidt arrangierte Songs unter anderem von John Denver und Freddie Mercury und schuf eine exklusive Überraschung, die Worm bewegt vom Bühnenrand verfolgte.

(Lorenz Schöggl)