Späti 37 setzt auf Jugendtrends

Von: Theresa Lippe

Die Cousins Sherwin Roshenas (links, 20) und Mehran Roshenas (25) haben An den Anlagen in Eschwege ein Späti eröffnet. © privat

Die Cousins Sherwin und Mehran Roshenas wollen mit ihrem Spätkauf-Kiosk einen Treffpunkt in Eschwege schaffen. Und die Kreisstadt beleben...

Eschwege – Sie setzen eine Familientradition fort: Die Cousins Sherwin und Mehran Roshenas haben An den Anlagen in Eschwege ein Spätkauf-Kiosk eröffnet. Damit wollen sie die Kreisstadt beleben und setzen vor allem auf junges Publikum.

Beliebte Snacks aus den USA und Japan, importierte Instant-Ramen-Nudeln, die gerade voll im Trend liegen, Energydrinks, Eistees, Vapes (E-Zigaretten) und E-Shishas sollen besonders die Jüngeren zum „Späti 37“ locken, erklärt der 25-Jährige. „Ansonsten haben wir auch ganz reguläre Kiosk-Waren im Angebot wie Chips, Alkohol, Tabak und Zeitungen.“

„Die Immobilie hat viele Jahre meinem Onkel gehört“, berichtet Mehran Roshenas (25). Seit dessen Verkauf habe aber kein Betreiber wirklich Erfolg an dem Standort gehabt. „Das lag wahrscheinlich auch daran, dass niemand in das Gebäude investiert hat in dieser Zeit“, schätzt der 25-Jährige aus Kassel.

Nun ist das Gebäude, in dem zuvor der Imbiss „Falafel Land“ betrieben wurde, wieder in Familienbesitz. „Wir haben uns gegen vier andere Interessenten durchsetzen können und haben nun zwei Monate richtig viel saniert.“

Aber auch das ältere Publikum wollen die Roshenas-Cousins ansprechen. „Unser Späti ist wie ein modernes Kiosk“, erklärt der Betreiber. Die dunkle, moderne Aufmachung solle die nicht-jugendliche Kundschaft nicht abschrecken. „Wir freuen uns über alle, die bei uns vorbeikommen.“

Das Späti 37 soll aber nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit zu später Stunde werden: „Wir wollen Eschwege frischen Wind einhauchen und auch ein Treffpunkt werden“, sagt Mehran Roshenas.

Dafür gibt es eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten: „Egal ob tagsüber in der Mittagspause oder abends mit Freunden – wir haben ausreichend Sitzplätze für unsere Kunden, die beispielsweise ihr Getränk schon hier genießen wollen.“ In der Zukunft wollen die Cousins auch Veranstaltungen mit DJ und frisch gegrillter Bratwurst anbieten. „Das ist bei der Eröffnungsfeier vor ein paar Tagen schon richtig gut angekommen.“

Mehrans Cousin Sherwin kommt aus Waldkappel. Häufig waren die zwei zusammen abends in Eschwege unterwegs und mussten enttäuscht feststellen, dass es zu späterer Stunde selbst am Wochenende keine Möglichkeiten mehr gab, sich noch Snacks oder Getränke zu beschaffen. Das wollten sie ändern.

„Außerdem wollen wir mit unserem Späti ein bisschen Großstadtfeeling nach Eschwege bringen“, erklärt der 25-Jährige.

„Bald wollen wir auch noch Kaffee anbieten und weitere Bänke auf unserer Terrasse aufstellen“, blickt Roshenas in die Zukunft. Der Name sei übrigens an die Eschweger Postleitzahl angelehnt, die mit 37 beginnt.

Öffnungszeiten: Das Späti 37 hat täglich von 7 bis 0 Uhr geöffnet, freitags sogar bis 2 Uhr.

(Theresa Lippe)