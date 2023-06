Wasser- und Rohrmeister steuern und kontrollieren Trinkwassersystem

Spitzenzeit ist sechs Uhr morgens

Haben Trinkwasser-Infrastruktur bei den Eschweger Stadtwerken im Blick: (von links) Rohrmeister Florian Langlotz und Wassermeister Daniel Hassenpflug. Auf vier großen Bildschirmen wird das Trinkwassersystem von Eschwege, Meißner, Wehretal und Weißenborn abgebildet.

Weder Künstlicher Intelligenz noch ausgetüftelter Algorithmen bedarf es, dass man bei den Eschweger Stadtwerken weiß, was in der Stadt und auf dem Dorf gerade so los ist.

Eschwege –Gesunder Menschenverstand reicht fürs Erste. Würde Eschweges Wassermeister Daniel Hassenpflug schon morgens gegen 6 Uhr vor seinen vier großen Bildschirmen in seinem Büro an der Niederhoner Straße sitzen, könnte er in einem Live-Diagramm sehen, wie der Wasserverbrauch in der Eschweger Innenstadt mit seinen 5.000 bis 6.000 Bewohnern plötzlich sprunghaft von zehn auf 30 Kubikmeter ansteigt. „Dann stehen viele Leute auf, gehen auf die Toilette, duschen, kochen Kaffee“, sagt Hassenpflug. Auf den Dörfern hingegen ist ein Anstieg des Wasserverbrauchs eher um die Mittagszeit zu verzeichnen. „Dann kochen die Leute“, sagt er. Bei großen Fußballspielen etwa steigt der Wasserverbrauch in der Halbzeit an, wenn alle mal schnell aufs Klo gehen.

Die Schlüsse auf menschliche Gewohnheiten sind alles andere als nutzlos – denn fällt der Wasserverbrauch plötzlich irgendwo völlig aus dem Rahmen, schlägt das Kontrollsystem der Stadtwerke Alarm, weil es sich möglicherweise um einen Rohrbruch handelt.

Rohrbrüche haben nach den Erfahrungen des Wassermeisters und Rohrmeisters Florian Langlotz ganzjährig Konjunktur, aber besonders bei starkem Frost oder wenn plötzlich Tauwetter einsetzt. Deshalb sind rund um die Uhr ein Wassermeister und ein Monteur in Bereitschaft, um auszurücken, das Leck zu finden und so schnell wie möglich zu beheben. Das ist im Eschweger Stadtgebiet meist schnell gefunden, weil sich durch das Schließen verschiedener Schieber das Leck schnell orten lässt. Auf dem flacheren Land hingegen kann das manchmal mühsam werden. Zum Einsatz kommt dann erprobte Technik, mit der ein kleiner Anhänger ausgestattet ist und mit dem Rohrmeister und Monteure dann losziehen. „Lecksuche ist keine einfache Sache, da muss man dranbleiben und manchmal auch alte Karten zurate ziehen“, sagt Langlotz.

Aber bei der Überwachung von Brunnen und Hochbehältern geht es nicht nur um mögliche Lecks, sondern auch um deren Pflege. „Wir wollen die Brunnen möglichst so betreiben, dass sie lange und gleichmäßig laufen“, sagt Wassermeister Hassenpflug. Zugleich soll das Grundwasser „nicht gestresst“ werden, etwa wenn bei höherer Förderung Schwebstoffe in Bewegung kommen und das Wasser verunreinigen oder Wasser auf tieferen Schichten nach oben kommt. Wie Brunnen schütten, welche Stände die Hochbehälter haben und vieles mehr wird von einem Büro aus gesteuert mit präziser Technik und viel Erfahrung, die weit über die Dusch- und Kochgewohnheiten hinausgehen. (Stefanie Salzmann)