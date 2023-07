Mercedes Sprinter rollt in Eschwege gegen Auto

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Weil er seinen in Eschwege abgestellten Sprinter nicht gegen das Wegrollen sicherte, hat ein 23-Jähriger rund 1.500 Euro Schaden verursacht.

Eschwege – Laut Polizei parkte der 23-jährige Fahrer aus Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) seinen Mercedes Sprinter am Donnerstag (27. Juli), 13 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße „Schützengraben“ in Eschwege. Wegen der nicht gezogenen Handbremse rollte der Sprinter dann rückwärts gegen einen auf der anderen Seite geparkten Wagen der Marke Saab. Schaden: rund 1.500 Euro. tli