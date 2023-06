Nach Aussage vor Amtsgericht Eschwege: Staatsanwalt ermittelt zu Kindesmissbrauch

Von: Stefanie Salzmann

Aufgrund einer Zeugenaussage, die ein 32-Jähriger vorige Woche als Opfer vor Gericht machte, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen ihn wegen des Verdachtes des schweren Kindesmissbrauchs an einer Elfjährigen. (Symbolbild) © Silvia Marks/dpa

Nachdem ein 32-Jähriger vor dem Amtsgericht Eschwege ausgesagt hatte, ein dreijähriges Kind mit einer 15-Jährigen zu haben, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Kassel.

Kassel/Eschwege – Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt jetzt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauches eines elfjährigen Mädchens gegen einen heute 32-jährigen afghanischen Mann. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel Andres Thöne gestern auf Anfrage unsere Zeitung. Dass die mögliche schwere Straftat des Kindesmissbrauches überhaupt bekannt wurde, liegt in einer Zeugenaussage des Mannes, gegen den jetzt ermittelt wird. Er hatte dort in der vorigen Woche vor dem Eschweger Amtsgericht selbst als Opfer einer Straftat und Zeuge ausgesagt (WR berichtete).

Der 32-Jährige war in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht Eschwege als Hauptbelastungszeuge in einem Prozess gegen drei Männer einer anderen afghanischen Familie aufgetreten, die im Oktober 2019 in Witzenhausen den Mann geschlagen, getreten und schwer mit einem Messer verletzt haben sollen. Da der 32-Jährige als Opfer zugleich Hauptbelastungszeuge war, schilderte er dem Gericht in der vorigen Woche die vermeintlichen Hintergründe des Angriffs gegen ihn. Er wohnte damals – ebenso wie die Angeklagten – in einer Unterkunft für Asylbewerber in Witzenhausen.

Die Familie des elfjährigen Mädchens bezichtigte ihn, dem Kind nachzustellen. Er hingegen erzählte vor Gericht vorige Woche, dass das Mädchen ihm nachgestellt habe, ihm Nachrichten geschrieben habe und Ähnliches. Er habe der Mutter der Elfjährigen damals gesagt, dass das „Mädchen zu jung“ für ihn sei. Noch in der gleichen Aussage berichtete er allerdings, dass er heute – also vier Jahre später – mit der heute 15-Jährigen nach „islamischen Recht“ verheiratet sei. Ein Iman habe das Paar getraut. Beide hätten zusammen eine heute dreijährige Tochter. Rechnet man das Alter des gemeinsamen Kindes zuzüglich der Schwangerschaft zurück, dürfte das Mädchen zum Zeitpunkt ihrer Schwängerung höchstens zwischen elf und zwölf Jahren alt gewesen sein.

„Ob das Mädchen beziehungsweise die Jugendliche tatsächlich im Zeitpunkt der in Rede stehenden sexuellen Kontakte ein tatbestandsrelevantes Alter von unter 14 Jahren besaß, ist Gegenstand der hiesigen Ermittlungen“, heißt es jetzt vonseiten der Staatsanwaltschaft. Ein Ergebnis dieser Ermittlungen bleibe abzuwarten, bevor eine Aussage dazu getroffen werden könne und ob sich der Anfangsverdacht tatsächlich verdichte, sagte Oberstaatsanwalt Thöne. Der Prozess gegen die drei Männer, die den 32-jährigen 2019 angegriffen haben sollen, und die jetzt wegen schwerer Körperverletzung angeklagt sind, wird heute in Eschwege fortgesetzt. (Stefanie Salzmann)

Paragraf 176 StGB wurde 2021 novelliert und verschärft Im deutschen Strafgesetz wird der sexuelle Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren in Paragraf 176 StGB geregelt. „Mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft wer, 1. sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, 2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einer dritten Person vornimmt oder von einer dritten Person an sich vornehmen lässt und 3. ein Kind für eine Tat nach Nummer 1 oder Nummer 2 anbietet oder nachzuweisen verspricht. In den Fällen des Absatzes 1, Nummer 1 kann das Gericht von Strafe nach dieser Vorschrift absehen, wenn zwischen Täter und Kind die sexuelle Handlung einvernehmlich erfolgt und der Unterschied sowohl im Alter als auch im Entwicklungsstand oder Reifegrad gering ist, es sei denn, der Täter nutzt die fehlende Fähigkeit des Kindes zur sexuellen Selbstbestimmung aus. (salz)