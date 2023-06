Im Eschweger Stadtparlament wurden gestern mehrere Anträge beraten

Von: Tobias Stück

Sogenannte Balkonkraftwerke erzeugen mithilfe des Sonnenlichts umweltfreundlichen Strom, der sofort verbraucht werden kann. © Stefan Sauer/dpa

Während der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend wurden in erster Linie die Anträge der Fraktionen von CDU, FDP, FWG, SPD und Die Grünen behandelt.

Eschwege – Dabei ging es u.a. um das 1050-jährige Bestehen der Kreisstadt, Heiraten am Samstag und die Förderung von sogenannten Mini-PV-Anlagen.

Stadtjubiläum

Im Jahr 974 fand Eschwege erstmalig urkundliche Erwähnung. Daher wurde im Jahr 1974 das 1000-jährige Stadtjubiläum groß gefeiert. Auch das 1050-jährige Jubiläum bietet nach Auffassung von CDU, FDP und FWG Anlass zur Begehung. Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept für die Feier des 1050-jährigen Stadtjubiläums im Jahr 2024 zu erarbeiten. „Wir haben das Stadtjubiläum in der Verwaltung schon auf dem Schirm“, sagt Bürgermeister Alexander Heppe. In die Planung soll auch die Johannisfestkommission einbezogen werden.

Heiraten am Samstag

Aktuell sind Eheschließungen in der Kreisstadt Eschwege nur montags bis freitags möglich. Dieser Umstand führt laut SPD-Fraktion dazu, dass viele Menschen auf die umliegenden Gemeinden, wo dies möglich ist, ausweichen müssen. „Für unsere Kreisstadt als auditierte familiengerechte Kommune sollte daher das Angebot für Eheschließungen auf Samstage ausgeweitet werden“, sagt Fraktionsvorsitzender Alexander Feiertag und beauftragte den Magistrat zu prüfen, inwieweit Eheschließungen künftig auch samstags angeboten werden können. Das Ergebnis soll im Ausschuss für Familie und Soziales vorgestellt werden.

Mini-PV-Anlagen

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben angeregt, ein unbürokratisches Förderprogramm für die Anschaffung von Mini-Balkon-PV-Anlagen zu erarbeiten. Als Mini-Balkon-PV-Anlagen werden kleine Photovoltaiksysteme bezeichnet, die an eine geeignete Steckdose im Haushalt angeschlossen werden können. Diese Anlagen können selbst aufgebaut und an Balkonen platziert werden. Der erzeugte Solarstrom wird mithilfe des Wechselrichters in Netzstrom umgewandelt. Dieser fließt über eine Steckdose in den Haushalt und kann sofort von den im Haushalt befindlichen Elektrogeräten verbraucht werden. „Einer klimafreundlichen Energieerzeugung kommt heutzutage eine immer größere Bedeutung zu“, sagt Lukas Sennhenn (Die Grünen). Mit diesem Förderprogramm würden wichtige Impulse für den Klimaschutz gesetzt und zukunftsweisende Investitionen der Bürger unterstützt.

Derzeit kosten solche Systeme 600 bis 850 Euro bei einer 600-Watt-Anlage. SPD und Grüne schlagen vor, solch eine Anlage mit 150 Euro durch die Stadt zu fördern. 25 000 Euro sollen dafür in den städtischen Haushalt eingestellt werden. (Tobias Stück)