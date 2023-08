Ferienbaustellen rund um Eschwege geplant

Von: Kim Hornickel

Während der Sommerferien gesperrt: Einige Straßen im Werra-Meißner-Kreis sollen erneuert werden, Hessen Mobil erwartet in dieser Zeit weniger Verkehr auf Landes- sowie Kreis- und Bundesstraßen. © Hessen Mobil

Die Autofahrer im Werra-Meißner-Kreis müssen sich in den Sommerferien auf einige Baustellen auf den Straßen einstellen.

Werra-Meißner – Sommerzeit ist Baustellenzeit und deshalb müssen sich auch die Autofahrer im Werra-Meißner-Kreis in den nächsten Tagen und Wochen auf einige Einschränkungen auf den Straßen einstellen, wie ein Sprecher von Hessen Mobil erklärt.

Doch auch wenn die Ferienzeit im Landkreis für eine ganze Reihe kleiner Straßen-Reparaturen genutzt wird, ein Großteil der langfristig angelegten Baustellen hat bereits lange vor den Ferien begonnen. Auf den Landesstraße in Abterode und in Hubenrode rollen die Bagger schon, eine neue Fahrbahn muss her. Auch auf der Kreisstraße in Sontra-Lindenau wird bereits gebaut.

Werra-Meißner-Kreis: Hier wird demnächst gebaut

In den nächsten Tagen sollen die Arbeiten, laut Hessen Mobil, auch in Frankershausen starten. Los geht es am 10. August. Die Ausbesserungen an der Ortsdurchfahrt auf der Landesstraße könnten rund fünf Tage dauern. In dieser Zeit muss die Durchfahrt voll gesperrt werden und der Asphalt wird neu aufgebaut, erklärt Hessen Mobil.

Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über Orferode, Kammerbach und Frankenhain. Gleich zwei Baustellen sind in Reichensachsen in Planung, um „die Mobilität in der Region sowie die Verkehrssicherheit dauerhaft zu garantieren“, erklärt Hessen Mobil. Vom 14. August bis 18. August soll die Doppelbaustelle auf Höhe der Lidokreuzung an der B 27 starten. Dann wird sowohl die Asphaltdecke der Bundesstraße als auch der Landesstraße in Richtung Vierbach erneuert. Weil Hessen Mobil auf wenig Verkehr in den Sommerferien hofft, werden beide Baustellen gleichzeitig stattfinden, trotzdem soll es keine Vollsperrung geben. Die Bundesstraße wird halbseitig gesperrt, eine Ampel soll es nicht geben.

Hessen Mobil: Umleitungen sind ausgeschildert

Ganz ohne Einschränkungen geht es dann aber doch nicht. „Im Bauzeitraum ist aus Richtung Eltmannshausen die Zufahrt nach Reichensachsen nur über das Rondell Hoheneiche möglich“, erklärt Hessen Mobil in einer Pressemitteilung.

Wegen Sanierungen auf der Kreuzung sei es generell nicht möglich, die Landesstraße nach Vierbach zu befahren. „Die Umleitung nach Vierbach ist jedoch ausgeschildert und führt in beiden Fahrtrichtungen über Eltmannshausen, die Bundesstraße Niederhone (Weidenhäuser Kreuz), Abterode und Germerode“, so ein Hessen-Mobil-Sprecher.

Eine Baustelle beschäftigt die Straßenbaufirmen dieser Tage immerhin nicht mehr: das riesige Loch, das sich in der Fahrbahnmitte der Bundesstraße 27 bei Eltmannshausen aufgetan hatte. Eine Betonplatte überspannt den Erdabfall nun und die Überfahrt sei ohne Gefahr möglich, erklärt Hessen Mobil. (Kim Hornickel)