Streit um Handy endet vor dem Amtsgericht in Eschwege

Von: Stefanie Salzmann

Wurde hier verhandelt: der Streit eines Ex-Paares um ein Mobiltelefon. © Privat/nh

Das Verfahren gegen einen 38-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis ist am Eschweger Amtsgericht eingestellt worden. Er war wegen Raubs und Körperverletzung angeklagt gewesen.

Eschwege – Wer der wahre Eigentümer eines Mobiltelefones ist – ob die Telekom, der Vertragsinhaber oder derjenige, der die monatlichen Raten und Gebühren für ein Smartphone zahlt – darum drehte sich ein mehrstündiger Prozess am Dienstag (18. April) vor dem Eschweger Amtsgericht. Angeklagt war ein heute 38 Jahre alter Mann aus dem Landkreis, seine zum Tatzeitpunkt bereits von ihm getrennte Freundin körperlich angegriffen zu haben, um eines Mobiltelefons habhaft zu werden, das seiner Ansicht nach ihm gehörte.

Was war geschehen? Das Paar war im November 2018 nach mehrjähriger Beziehung in eine gemeinsame Wohnung gezogen, nach wenigen Monaten trennten sie sich. Bei der Schlüsselübergabe im Februar 2019 an den Vermieter trafen der Angeklagte, seine Ex-Freundin und deren Mutter aufeinander. Der Mann forderte von seiner Ex-Freundin das Telefon, sie wollte es nicht herausgeben, es kam zum Handgemenge. Wer dabei wen angriff, festhielt oder zu Boden schleuderte, darüber waren die Aussagen der verschiedenen Zeugen höchst widersprüchlich. Letztendlich fand der Angeklagte das Telefon in der Jackentasche seiner Ex-Freundin und suchte damit das Weite.

Die damals 21-Jährige zeigte ihren Ex-Freund am nächsten Tag an und ließ sich im Krankenhaus zuvor Prellungen am Knie und Hüfte attestieren. Das Telefon – ein vergleichsweise teures Samsung-Gerät mit damaligen Neuwert von etwa 800 Euro – blieb bei ihrem Ex-Freund. „Ich wollte das Handy behalten, ich hatte es ja auch bezahlt“, sagte die Frau vor Gericht. Doch der Vertrag für das Gerät lief auf die Mutter ihres Ex-Freundes, weil er wegen eines negativen Schufaeintrages selbst keinen abschließen konnte.

Für seine damalige Freundin hatte er das Smartphone 2017 mit einer sogenannten Partner-Simcard im Beisein seiner Mutter und der Freundin gekauft und die ersten noch im Geschäft anfallenden Gebühren bar bezahlt. Über weitere neun Monate lang überwies die Frau dann die Raten in Höhe von 55 Euro an die Mutter des Angeklagten. Nach der Trennung und dem Verlust des Gerätes stellte sie ihre Zahlungen ein. Die 60-jährige Mutter kündigte im August 2019 alle Verträge. „Ich konnte das einfach nicht mehr bezahlen“, schilderte sie vor Gericht. Bei Kündigung habe sie noch über 2.000 Euro Schulden aus den Telefonverträgen für Sohn und dessen Freundin begleichen müssen, weil das Paar auf Kosten der Mutter monatlich zwischen 400 und 600 Euro Telefongebühren verursacht habe.

Die Vorsitzende Richterin Schmidt stellte das Verfahren gegen den 38-Jährigen am Dienstag ein. „Es ist zweifelhaft, wessen Eigentum das Telefon damals war“, sagte sie. Es könnte bei „Wegnahme einer irrigerweise eigenen Sache ein Tatbestandsirrtum“ sein. Im Raum blieb die Körperverletzung, für die der Angeklagte sich bei seiner Ex-Freundin vor Gericht entschuldigte. Aber auch dieser Vorwurf wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft nicht weiter strafrechtlich verfolgt, weil der Mann wegen eines anderen Deliktes aktuell bereits verurteilt ist. (Stefanie Salzmann)