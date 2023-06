Täter beschädigen Schranke von Parkdeck in Eschwege

Durch ein Sicherheitsunternehmen wurde die Polizei auf einen Fall von Sachbeschädigung aufmerksam. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd

Unbekannte Täter haben die Schranke zu einem Parkdeck in Eschwege beschädigt. Die Tat ereignete sich am gestrigen Freitag (23. Juni).

Eschwege – Unbekannte haben eine Schranke zu einem Parkdeck am Stad in Eschwege beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie durch ein Sicherheitsunternehmen darüber informiert. Die Tat ereignete sich am Freitag (23. Juni) gegen 19:45 Uhr am Parkdeck eines Bekleidungsgeschäfts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)