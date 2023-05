Tankstellenräuber weiter auf der Flucht - jetzt gibt es Bilder vom Überfall

Von: Tobias Stück

Am Donnerstag, 11. Mai, hat dieser Mann gegen 21.54 Uhr eine Tankstelle in der Reichensächser Straße in Eschwege überfallen. © Polizei

Knapp zwei Wochen nach dem Überfall auf die Esso-Tankstelle fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Jetzt hat sie Fotos von der Überwachungskamera der Tankstelle veröffentlicht.

Eschwege - Am Donnerstag, 11. Mai, hat ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 21.54 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Reichensächser Straße in Eschwege unweit der Herkules-Kreuzung betreten und den dortigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.

Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Reichensächser Straße. Von dort verliert sich die Spur des Täters.

Neben der bereits veröffentlichten Personenbeschreibung des Täters

- männlich

- ca. 175-180 cm groß

- schlanke, sportliche Gestalt

Bekleidung:

- schwarzer Sturmhaube

- grüne Jacke mit hell abgesetztem Fellkragen

- dunkle Hose

- dunkle Handschuhe

erhoffen sich die Ermittler jetzt neue Hinweise aus der Bevölkerung, durch die Veröffentlichung des vorliegenden Bildmaterials. Es zeigt den Mann während der Tatausführung, aufgezeichnet von den Überwachungskameras in der Tankstelle.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen oder anderweitige, sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle. (Tobias Stück)