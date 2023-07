Telefonische Krankmeldung jetzt dauerhaft möglich - Das sagt das Ärztebündnis Werra-Meißner

Von: Theresa Lippe

Teilen

Telefonisch krank geschrieben werden können Patienten mit einer Erkältungs- oder akuten Durchfallerkrankungen nur maximal eine Woche. © via www.imago-images.de

Nachdem die telefonische Krankschreibung während der Pandemie zeitweise eingeführt wurde, wird dies künftig dauerhaft möglich sein.

Werra-Meißner – Möglich macht das eine Reform des Bundestages. „Die Krankschreibung per Telefon wird jetzt wenig im Vergleich zur Coronazeit genutzt. Die meisten Patienten möchten doch auch körperlich untersucht werden“, erklärt Dr. Klaudia Ress, Sprecherin vom Ärztebündnis Werra-Meißner. Dies gilt jedoch nur für Patientinnen und Patienten, die der jeweiligen Hausarztpraxis bereits bekannt sind.

Um Arztpraxen und Patienten zu entlasten, wurde zu Beginn der Pandemie eine Sonderregelung eingeführt. Das wird nun fortgesetzt. Ress: „Telefonisch krank geschrieben werden können Patienten mit einer Erkältungs- oder akuten Durchfallerkrankungen nur maximal eine Woche und auch nur, wenn der Patient in der Praxis bekannt ist.“ Eine andere Möglichkeit sei die Videosprechstunde, da könnten die Patienten angesehen werden.

Das Telefonklingeln sei durch die telefonische Krankschreibung nicht mehr geworden, berichtet Dr. Ress. „Die Patientinnen und Patienten rufen entweder für einen Termin für die Sprechstunde an oder eben für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) an. Nur die Anzahl der Sprechstundenpatienten verringert sich und für den Patienten mit Durchfall „das Toilettenproblem.“

Telefonische Krankschreibung auch nach Corona-Pandemie „zweischneidiges Schwert“

„Das ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt Hausarzt Johann Wendt von der Landarztpraxis im Ringgau. „Zur Überbrückung ist die Krankschreibung per Telefon eine gute Sache. Der Patient sollte bei uns aber in die Sprechstunde kommen, sobald es ihm gut genug dafür geht.“ Auch würden die Patienten nach der Pandemie mehr den persönlichen Kontakt suchen. Videosprechstunden werden wahrgenommen, während der Pandemie allerdings deutlich mehr.

Sicherheitsmaßnahme während Pandemie Die telefonischen Krankschreibung war Teil der Sicherheitsmaßnahmen während der akuten Corona-Pandemie. Wer erkältet war, konnte sich so von seinem Arzt bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Das hat Arztpraxen entlastet und Infektionsgefahren – etwa in vollen Wartezimmern – reduziert. Das ist der Website der Bundesregierung zu entnehmen. Die Regelung war nach mehrmaliger Verlängerung am 31. März 2023 ausgelaufen. Quelle: bundesregierung.de

In der Hausarztpraxis von Astrid Menzer in Altefeld gibt es das Angebot in dieser Form nur eingeschränkt: „Videosprechstunden bieten wir gar nicht an“, sagt Verena Beutel, Medizinische Fachangestellte (MFA) in der Praxis Menzer. „Wer aber beispielsweise eine Magendarm-Erkrankung hat, kann sich telefonisch krank melden, muss aber in die Sprechstunde kommen, sobald es möglich ist.“ Dr. Hans-Peter Marsch hat seine Privatpraxis in Herlesenhausen: „Wir bieten die Krankschreibung per Telefon nicht an.“ (Theresa Lippe)

Haus- und Fachärzte im Werra-Meißner-Kreis protestierten Anfang des Jahres erneut gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung fort.