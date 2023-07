Werkstatt für junge Menschen bietet Probetag in verschiedenen Branchen an

Von: Stefanie Salzmann

Berufsbild im Test: Über das Projekt Tipp gibt es die Möglichkeit, Branchen kennenzulernen. © privat/nh

Das Schuljahr endet in Kürze und es gibt aktuell noch Schulabgänger, die für die Zeit nach der Schule noch keine Perspektive haben.

Eschwege – Das Projekt TIPP der Werkstatt für junge Menschen kann hier weiterhelfen. Das Wort TIPP steht für testen, informieren, probieren, präsentieren und beinhaltet drei abwechslungsreich gestaltetet Modultage, an denen die Teilnehmer die Chance haben, in ein Berufsfeld hineinzuschnuppern. Zu den Bereichen zählen Bau, Hotel und Gastronomie sowie Lager und Logistik. In diesen Branchen werden auch die meisten Fachkräfte gesucht und für das kommende Ausbildungsjahr noch Azubis eingestellt.

Jedes Modul von „Tipp“ konzentriert sich auf ein Berufsfeld und gibt einen Überblick zu den verschiedenen Jobmöglichkeiten dieser Branche. Zusammen mit regionalen Betrieben und dem Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft können kurze Einblicke in die Berufspraxis gegeben werden und das Interesse an einem Beruf geweckt werden.

„Tipp“ richtet sich an Schulabgänger sowie an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 30 Jahren, die eine Ausbildung anstreben.

Das Angebot ist kostenfrei und daher eine Chance, seine berufliche Perspektive voranzubringen. Für die aktuellen Termine im Juni, Juli und August sind noch Plätze frei und auch zur Beratung für die Ausbildungsplatzsuche können sich Interessierte bei der Werkstatt für junge Menschen melden. Kontakt: Tel. 0 56 51/3 39 54 20 oder 0 56 51/95 12 31 sowie per E-Mail unter daniela.kuellmer@werkstatt-eschwege.de. (red/salz)