Eschweger Punkband veröffentlicht heute ihr drittes Studioalbum

Von: Tobias Stück

Die Trashkids: (von links) Amir Sufi, Sascha Schwendt, Martin Bartscher, Markus Winkler und Jan Cziharz. © privat

In einer Sache stehen die Trashkids in einer Reihe mit AC/DC, Adele oder Take That: für ihr neues Album haben alle Bands sechs Jahre gebraucht.

Eschwege – Während die Profi-Musiker die Zeit hauptberuflich vertrödelten, haben die Trashkids aus Eschwege, Grebendorf, München oder Berlin alles nebenbei erledigt – und dann kam auch noch eine Pandemie mit Lockdowns und Reisebeschränkungen dazwischen. „Wir sind schon erleichtert, wenn die neue Platte endlich draußen ist“, sagt Bassist Sascha Schwendt. Am heutigen Freitag wird es soweit sein.

„Wir sind am Stad“ heißt das dritte Studioalbum der Trashkids. Amir Sufi, Sascha Schwendt, Martin Bartscher, Markus Winkler und Jan Cziharz haben sich für den doppeldeutigen Titel entschieden, nachdem sie das Cover-Foto ausgewählt hatten. Das hatte Rainer Cziharz, Vater von Jan Cziharz, Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre in der Fußgängerzone von Eschwege aufgenommen. Eine Zeit, in der die Trashkids ihre musikalische Prägephase hatten und sich als Band zusammenfanden. „Das Foto hat uns fasziniert“, sagen die Bandmitglieder. Und das Foto schlägt einen Bogen aus der Vergangenheit zur Gegenwart.

Inspiration für den Titel: Dieses © von Rainer Cziharz hatte den Trashkids die Idee für den Album-Titel geliefert. Es zeigt die Eschweger Fußgängerzone „Stad“ Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre. Foto: Rainer Cziharz/NH

Denn die Trashkids besinnen sich mit dem neuen Album auf ihre muttersprachlichen Wurzeln. Es ist ihr erstes Album mit deutschen Texten. Nach ihrem Debütalbum „05651“, das sie zum 20-jährigen Bandbestehen 2011 herausgebracht haben und dem Nachfolger „Dietepunk“, das 2016 zum 25-Jährigen herausgekommen ist, sollte zum 30-Jährigen 2021 das dritte Studiowerk folgen. Nach ihrer Dietepunk-Tour 2017 waren sie das Projekt schon angegangen. „Am Anfang hatten wir einen unheimlichen Drive, sprühten vor Ideen und waren unheimlich aktiv“, erinnert sich Sascha Schwendt alias Peter Beton an die Anfangszeit der Platte. Trotz der Entfernung haben sie sich regelmäßig zwei- bis dreimal im Jahr getroffen und neue Songs ausprobiert. Und dann zertrümmerte die Corona-Pandemie die Pläne wie mit einem großen Hammer. „Am Anfang waren wir wie so viele noch voll euphorisch und wollten nach drei Wochen Lockdown gleich weitermachen“, sagt Schwendt. Mit „Hardcoreona Punkdemie“ verarbeiteten sie ihre Erfahrungen in einem Song – der erste auf Deutsch. Doch mit der Zeit und immer fortwährenden Beschränkungen schwand der Optimismus. Die Band war nicht mehr produktiv, der Drive verschwunden. Das ging so weit, dass Drummer Markus Winkler die Band verlassen wollte.

Neuen Schwung verhalf dem Projekt die Unterstützung von The Bates. Martin Bartscher sprach die ehemalige Band an, ob sie bei dem Album mitmachen wollten. Frank „Klube“ Klubescheidt, Michael „Reb“ Rebbig und Armin Beck willigten ein und steuerten zu drei Liedern ihre Musik bei. „Das hat viel gebracht“, sagt Schwendt. Das Album wurde im Frühjahr 2023 fertig. Die Fans erwartet mit Liedern wie „AKE“ oder dem Titelsong „Wir sind am Stad“ eine Menge Lokalkolorit und Lobhudelei auf die Heimat. In den anderen Liedern werden die Band und ihre Mitglieder thematisiert. Weil die Texte auf Deutsch sind, wird es wesentlich persönlicher, teilweise intim. „Wir geigen uns auf lustige Art die Meinung, mussten die Texte zwischenzeitlich aber auch entschärfen“, erzählt Sascha Schwendt. Aus 30 Jahren Bandgeschichte kommen einige unbekannte Tatsachen auf den Tisch.

Und weil ein neues Album noch nicht genug Arbeit war, haben die fünf Musiker noch ein Video nachgelegt. In dem zehnminütigen Clip wird die Entstehung des Albums dokumentarisch erzählt. „In den vergangenen Jahren hat sich so viel Material angesammelt, dass wir die Bilder und Videos nicht brachliegenlassen konnten“, sagt Amir Sufi, der für den Zusammenschnitt verantwortlich war. Terabytes an Daten wurden zwischen Eschwege, München und Berlin hin und hergeschickt, bis das Video in dieser Woche online gestellt wurde. Die besondere Würze verleiht dem Video die Stimme seines Sprechers Mike Schneider aus Grebendorf. Die markante Reibeisenstimme mit dem nordhessischen Akzent lässt das Video authentisch wirken. Und sie schaffen wieder einen Brückenschlag in ihre Vergangenheit in der Heimat. Auf Mike Schneiders 16. Geburtstag am 27. Juli 1991 hatten die Trashkids ihren ersten Auftritt.

Das Album „Wir sind am Stad“ erscheint am 16. Juni auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music etc. (Tobias Stück)