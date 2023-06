Unbekannte Täter stehlen Ortsschild von Oberdünzebach

Die Polizei bittet nach einem Diebstahl um Hinweise. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Das komplette Ortsschild von Oberdünzebach haben unbekannte Täter entwendet. Gemeldet wurde der Verlust am heutigen Freitag (2. Juni).

Oberdünzebach – Unbekannte haben das Ortsschild von Oberdünzebach am Ortsausgang in Richtung Langenhain gestohlen. Laut Polizei wurde der Verlust am Donnerstagabend (1. Juni) gegen 19 Uhr festgestellt. Der Schaden nach dem Diebstahl des kompletten Schildes wird mit etwa 300 Euro angegeben. Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)