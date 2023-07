Unfall am Schloßplatzin Eschwege: Wer ist Schuld?

BLAULICHT

Weil es wegen des Unfallhergangs unterschiedliche Auffassungen gibt, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Eschwege – Am Schloßplatz in Eschwege, in Höhe der dortigen Apotheke, wollten zeitgleich zwei Männer mit ihren Autos ausparken. Gegen 13.45 Uhr am Montag fuhren ein 65-Jähriger aus Eschwege und ein 79-Jähriger aus Sontra gleichzeitig rückwärts aus ihrer Parklücke, wobei es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß leicht beschädigt. Hinweise an Tel.: 0 56 51/92 50. tli