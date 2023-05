Unfallflucht: 3.500 Euro Schaden an Auto

Von: Theresa Lippe

Teilen

Symboldbild © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Nach einem Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht am Donnerstag sucht die Polizei nun Zeugen.

Meißner– Laut Unfallbericht war eine 26-jährige Autofahrerin aus Meißner gegen 16.40 Uhr von Rodebach nach Germerode unterwegs und musste an der Einfahrt zum Wildtierpark aufgrund eines vorausfahrenden Autos verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr befindlicher Wagen bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dann auf. Anschließend überholte das Fahrzeug den Wagen der Frau und fuhr in Richtung Germerode davon. Am Auto der 26-Jährigen entstand ein Heckschaden von rund 3.500 Euro. Hinweise an: Tel.: 0 56 51/92 50. (Theresa Lippe)