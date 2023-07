Unfallflucht in Eschwege – Polizei sucht Zeugen

Von: Stefanie Salzmann

Die Polizei sucht zeugen für eine Unfallflucht an der Eschweger Luisenstraße. © Privat

Im Zuge einer Unfallfucht, die sich in Eschwege ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Eschwege – Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 11.15 und 12.40 Uhr an der Luisenstraße in Eschwege. In dem Zeitraum wurde ein roter Opel Zafira im Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit zirka 500 Euro angegeben. Das beschädigte Auto war auf Höhe einer Arztpraxis geparkt. Aufgrund von Hinweisen kommt eine etwa 30-jährige Fahrerin infrage, die einen silbernen Mercedes Vito fuhr. (Stefanie Salzmann)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 51/9250.