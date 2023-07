Unfallflucht in Eschwege: Polizei sucht Zeugen

Von: Theresa Lippe

Nach einer Unfallflucht an der Friedrich-Hoßbach-Straße in Eschwege sucht die Polizei nun Zeugen.

Eschwege - Ein 57-jähriger Mann parkte seinen Smart am Freitagnachmittag (7. Juli) gegen 15 Uhr an der Friedrich-Hoßbach-Straße in Eschwege ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er laut Polizei einen Schaden im Bereich des Stoßfängers vorne links fest. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Smart entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. tli