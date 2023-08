Unterwegs mit der Müllabfuhr: Zwischen viel Frischluft und Gestank

Von: Marius Gogolla

Das Entleeren der Mülltonnen funktioniert automatisch mittels eines elektronischen Druckpunktes. © Marius Gogolla

Woche für Woche sammeln die Mitarbeiter des Baubetriebshofs Eschwege die verschiedenen Müllsorten ein. Wir haben ein Team einen Vormittag dabei in der Kreisstadt begleitet.

Eschwege – Es ist noch recht kühl an diesem Dienstagmorgen im Juli, als ich das Gelände des Baubetriebshofes um kurz vor 6 Uhr betrete. Vor dem Verwaltungsgebäude sitzen zwei in orange gekleidete Männer, auf ihren Jacken befinden sich reflektierende Streifen. Einer von ihnen raucht eine E-Zigarette, der andere trinkt Kaffee. Ich bin mit den beiden verabredet, weil ich einen Tag bei der Müllabfuhr miterleben will.

„Guten Morgen“, werde ich vom kaffeetrinkenden Mann begrüßt. „Ich bin Stefan, mein Kollege heißt Kai-Uwe. Wir holen heute den Restmüll aus dem Bezirk Heuberg ab.“ Ich ziehe mir eine Warnweste an, wir steigen in den bereitstehenden Müllwagen und fahren los in Richtung unseres Zieles.

Arbeiten bei der Müllabfuhr des Baubetriebshofes der Stadt Eschwege: Stefan Kummer (links) und Kai-Uwe Guicking. © Marius Gogolla

Das Team Stefan Kummer/Kai-Uwe Guicking

In der Fahrerkabine ist Platz für vier Leute. Mehrere Hebel und Knöpfe sind am Armaturenbrett angebracht, deren Bedeutung sich mir noch nicht erschließt. In der Mitte gibt es ein Display, auf dem das Heck des Müllwagens zu sehen ist. „Durch die Kamera kann der Fahrer seinen Kollegen im Auge behalten“, sagt Stefan Kummer. Er ist schon über 20 Jahre für den Eschweger Baubetriebshof tätig und fährt heute den Müllwagen. „Das dient der Vermeidung von Unfällen, die durchaus vorkommen.“ Weil Stefan heute den Müllwagen fährt, sind Kai-Uwe Guicking und ich verantwortlich für das Einsammeln der Mülltonnen. „Es ist so, dass wir beim Müllabholen zu zweit unterwegs sind. Auch der Fahrer sammelt Mülltonnen mit ein, wenn mehr als zwei an einer Stelle stehen“, sagt Kai-Uwe. Er ist seit mehr als vier Jahren beim Baubetriebshof angestellt. „Mit Stefan klappt das immer super, wir sind ein gutes Team.“

Heckansicht: Über das Display kann der Fahrer des Müllwagens die Rückseite des Fahrzeuges sehen. © Marius Gogolla

Schwere Tonnen

Am Westring angekommen, steigen Kai-Uwe und ich aus und sammeln die ersten Mülltonnen ein. Ich ziehe eine hinter mir her zum Müllwagen, die ziemlich schwer ist. Kai-Uwe hat schon zwei an die Hebevorrichtung am Heck des Fahrzeuges angehängt. „Es können zwei Tonnen auf einmal ausgeleert werden“, erklärt Kai-Uwe. „Im Prinzip läuft auch alles automatisch ab, wenn man die Tonnen richtig in der Hebevorrichtung verankert hat.“

Nachdem die beiden Tonnen laut rumpelnd in das Innere des orangenen Müllwagens entleert worden sind, bin ich mit meiner Tonne an der Reihe. „Du musst die Tonne gegen die Hebevorrichtung schieben“, erklärt mir Kai-Uwe. „Das Fahrzeug erkennt die Tonne dann automatisch durch einen Druckpunkt, der sich an der Hebevorrichtung befindet.“ Ich schiebe meine Tonne gegen den Hebel. Der fährt auch hoch, aber die Tonne hängt schief. Kai-Uwe drückt einen Knopf und die Hebevorrichtung senkt sich wieder. „Da war die Tonne nicht richtig rangestellt“, sagt Kai-Uwe. Nach einem zweiten Versuch klappt es auch bei mir. Die Tonne wird hochgehoben, automatisch abgescannt und dann ins Müllauto entleert. Nachdem sie wieder runtergefahren ist, stelle ich die Tonne zurück auf den Gehsteig.

Im Fahrtwind

„Wir stellen uns jetzt auf die hinteren Plattformen“, sagt Kai-Uwe. „Du sammelst die Tonnen auf deiner Seite, ich die auf meiner ein.“ Durch ein Signal wird Stefan in der Fahrerkabine angezeigt, dass wir beide sicher auf unseren Plätzen stehen. Ich halte mich fest, das Anfahren überrascht mich aber doch. Bei 30 Kilometern pro Stunde ist es gar nicht so leicht, sich auf der kleinen Plattform entspannt hinzustellen. Der Fahrtwind ist hier ziemlich stark, obwohl sich vor mir ein Windschutz befindet. Ich ziehe mir die Kapuze meines Pullovers über und halte Ausschau nach den nächsten Mülltonnen.

Mit Kapuze lässt sich der Fahrtwind für Marius Gogolla auhalten. © Marius Gogolla

Nachdem wir mehrere Tonnen am Westring geleert haben, beginne ich, den Geruch wahrzunehmen. Während der Fahrt vermischt sich die Frische des Fahrtwindes mit dem süßlich-fauligen Gestank von Müll. Es riecht wie eine Mischung aus einer Biomülltonne, die zu lange mit geschlossenem Deckel in der Sonne stand, Schimmel und gefüllten Babywindeln.

Systematische Vorgehensweise

Am oberen Ende des Heubergs angekommen, setze ich mich auf meinen Platz zwischen Stefan und Kai-Uwe. Wir fahren in Richtung des Hessenringes, von wo wir ebenfalls den Restmüll abholen. „Jedes Team hat ein eigenes System, nach dem es vorgeht“, sagt Stefan. „Deswegen fahren die Fahrer in jedem Bezirk ihre individuellen Wege.“

Enge Straßen sind für das große Müllauto eine Herausforderung. © Marius Gogolla

Am Hessenring angekommen, steigen Kai-Uwe und ich wieder aus. Ich frage Stefan und Kai-Uwe, ob man sich irgendwann an den Gestank gewöhnt. „Ja, irgendwann riecht man es nicht mehr“, sagt Kai-Uwe. „Dann riecht man nur noch extreme Dinge, was aber immer wieder vorkommt“, ergänzt Stefan. Als ich mich wieder auf die Plattform am Heck des Müllautos stelle, frage ich mich, wie lange es bei mir dauert, bis ich mich an den Gestank gewöhnt habe.

Bei jedem Wetter unterwegs

Dass der Müll regelmäßig abgeholt werden muss, um weitreichende Verschmutzungen und unhygienische Zustände zu vermeiden, ist klar. Dabei müssen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes jedoch wetterfest sein. „Egal ob Starkregen, Frost oder Sturm: Wir fahren bei jedem Wetter los. Na ja, bei fast jedem“, erzählt Stefan. Die einzige Situation, in der er und seine Kollegen nicht arbeiten konnten, war der extreme Schneefall vor zwei Jahren. „Wenn die Wetterverhältnisse zu extrem sind, machen wir eine kurze Pause, bis sich alles wieder beruhigt hat“, sagt Kai-Uwe. „Aber dann geht es auch direkt weiter.“

Auf der Mülldeponie

Gegen 13 Uhr haben wir die Tonnen im gesamten Bezirk geleert. „Wir fahren den Müll jetzt zur Mülldeponie nach Weidenhausen“, sagt Stefan. Auf der Fahrt dorthin erzählen Kai-Uwe und Stefan, dass es in ihrem Job extrem wichtig sei, einen guten Kollegen zu haben, da man mit diesem pro Tag über acht Stunden verbringt. „Wenn das nicht zusammenpasst, macht die Arbeit auch keinen Spaß“, sagt Kai-Uwe.

An der Mülldeponie in Weidenhausen angekommen, biegen wir linksseitig vor dem Haupttor ab und fahren zu einer großen, grauen Halle. Vier Tore sind hier angebracht. An einem steht bereits ein Laster, der Müll ablädt. Stefan lenkt den Müllwagen zielsicher an eines der Tore heran. Dahinter offenbart sich ein riesiger, dampfender Haufen Müll innerhalb der Halle. Zwei Bagger fahren dort bei gefühlten 40 Grad umher und schaufeln den Müll in einen Häcksler. „Der Müll macht es in der Halle so warm“, erklärt mir Kai-Uwe, während neben uns rumpelnd der Abfall aus dem Müllwagen in die Tiefen der Halle fällt.

Feierabend

Danach fahren wir nach Eschwege zum Baubetriebshof. „Du hast jetzt Feierabend“, sagt Stefan zu mir. „Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und du einen Einblick bekommen hast.“ Für Stefan und Kai-Uwe ist der Arbeitstag allerdings noch nicht vorbei: Die beiden wollen auf dem Gelände des Baubetriebshofes Müll vorsortieren. Als Vorbereitung für den nächsten Arbeitstag. (Marius Gogolla)