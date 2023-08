Ursache des Brandes mit Todesopfer in Eschwege geklärt

Beim Brand einer Dachgeschosswohnung an der Eschweger Gartenstraße ist eine 56-jährige Frau ums Leben gekommen. © Fabian Diehl

Die Ursache für das Feuer in einer Eschweger Dachgeschosswohnung, bei der Sonntagnacht eine Frau ums Leben kam, ist jetzt geklärt.

Eschwege – Die Ursache des Brandes in einer Dachgeschosswohnung an der Eschweger Gartenstraße, bei dem Sonntagnacht eine 56-jährige Frau ums Leben kam, ist geklärt. Wie die Polizei in Eschwege mitteilt, war das Feuer in der Wohnung durch Fahrlässigkeit ausgebrochen. Die Bewohnerin hatte offenbar den Herd versehentlich angelassen. Die Frau war von den Rettungskräften noch ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie wenig später starb. (Stefanie Salzmann)