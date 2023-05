Vermisster Torsten K. in Eschwege wieder aufgetaucht

Blaulicht

+ © Polizei/nh Ist weider aufgetaucht: der mehr als zwei Wochen vermisste wohnungslose Torsten K. aus Eschwege. Der Mann war nach einem Angriff durch mehrere Jugendliche verschwunden. © Polizei/nh

Der mehr als zwei Wochen vermisste Torsten K. aus Eschwege ist wieder da. Die Polizei hat die öffentliche Fahndung nach dem Mann gestern aufgehoben.

Eschwege - Der wohnungslose Mann war nach einem Angriff durch mehrere Jugendlichen am 13. Mai verschwunden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte ihn am vergangenen Sonntagabend gegen 23 Uhr eine Streife nach Hinweisen aus der Bevölkerung am Stadtrand von Eschwege angetroffen. Der Mann sei den Umständen entsprechend wohlauf, ein akute medizinische Versorgung sei nicht notwendig gewesen.

Die Polizei hatte Torsten K. am Sonntagabend mit zur Wache genommen und zu dem Vorfall befragt und ihn anschließend wieder entlassen. Mehrere Jugendliche, darunter einige Minderjährige, sollen den Mann am 13. Mai geschlagen und getreten haben. (Stefanie Salzmann)