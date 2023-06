Corona: Mutmaßlicher Leiter von Montagsspaziergang bekommt Geldstrafe

Von: Stefanie Salzmann

Einige Hundert Menschen haben sich über Wochen auch in der Eschweger Innenstadt zu den sogenannten Montagsspaziergängen eingefunden, um so gegen die staatlichen Auflagen während der Pandemie zu protestieren. Das © entstand am 31. Januar 2022. Foto: TOBIAS STÜCK

Eschwege – Nachdem in jüngster Vergangenheit zahlreiche Verfahren gegen Teilnehmer von Versammlungen gegen die staatlichen Coronaauflagen – unter anderem die sogenannten Montagsspaziergänge – eingestellt worden waren beziehungsweise in einem Freispruch mündeten, ist am Donnerstag ein 61-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis vor dem Amtsgericht Eschwege zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt worden.

Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Hennemuth sah es als erwiesen an, dass der Mann eine „faktische Leitereigenschaft“ bei einem nicht beim Ordnungsamt angemeldeten Montagsspaziergang am 7. Februar vorigen Jahres eingenommen hat.

Die Anklage gegen den 61-Jährigen stützt sich dabei auf eine Handbewegung, die als „das Signal zum Aufbruch für den Demonstrationszug“ zu bewerten sei, so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Am Montagabend des 7. Februar 2022 hatten sich gegen 18 Uhr in der Eschweger Innenstadt – wie bereits seit mehreren Wochen regelmäßig – um die 150 Menschen eingefunden, um im stillen Protest gegen die staatliche Beschränkungen während der Coronapandemie zu demonstrieren. Auch der Spaziergang am 7. Februar war nicht angemeldet, war aber zugleich über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und über den Messengerdienst Telegram im Vorfeld beworben worden – ohne, dass die Polizei ermitteln konnte, wer den Aufruf gestartet hatte. „Es waren meist geschlossene Gruppen“, sagte ein Polizist aus.

Der Mann, der jetzt wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz vor Gericht stand, hatte sich im Bereich der Kirchgasse/Brühl unterhalb des Eschweger Marktplatzes aufgehalten, wie zwei Polizeibeamte übereinstimmend vor Gericht aussagten. Gleichzeitig hatten sich zahlreiche Personengruppen zwischen drei und zehn Menschen dort eingefunden. Der Angeklagte soll gegen 18.20 Uhr dann seinen rechten Arm gehoben haben und mit der Hand mehrfach eine Drehbewegung vollführt haben. „Er hat geschaut, ob er von den anderen Anwesenden gesehen wird und ist dann losgegangen, worauf hin die Menge sich ebenfalls in Bewegung setzte“, schildert der Polizist, der an diesem den Einsatz in Eschwege leitet. „Für uns ergab sich daraus, dass es sich um den Leiter der Demonstration handelt“, so der Polizist. „Alle haben das stille Zeichen verstanden.“

Zuvor hatte die Polizei über mehrere Lautsprecheransagen aufgefordert, dass sich der verantwortliche Leiter für die Demonstration melden sollte. Dieser Aufforderung war niemand gefolgt.

Später wurde der Angeklagte dann am Stad von der Polizei kontrolliert, seine Personalien wurden aufgenommen, er wurde fotografiert, er habe sich laut Polizei kooperativ gezeigt. Die Demonstration zu leiten hatte er allerdings stets bestritten. So vermerkte auch ein später ermittelnder Beamter, „dass (der Angeklagte) Versammlungsleiter war, konnte nicht bewiesen werden.“

In seinem Plädoyer hatte Verteidiger Dr. Kevin Faber einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Für die Polizisten sei es aus ihrer Perspektive unmöglich gewesen zu sehen, ob vielleicht jemand zurückgewunken habe. „Dass er Leiter im Sinne des Versammlungsgesetzes war, ist nicht nachweisbar. „Das rein subjektive Empfinden reicht nicht für eine Verurteilung.“

Für Staatsanwältin Meißner hingegen stand fest, dass der Angeklagte die Tat begangen hatte. „Es war ein sehr deutliches Zeichen“, sagte sie. „Die Handbewegung war eine wesentliche Entscheidung für den Ablauf der Versammlung.“ Sie forderte 40 Tagessätze à 80 Euro Strafe für den Angeklagten. Zu seinen Gunsten führte sie an, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist und auch vorher im Zusammenhang mit Protesten gegen die Coronamaßnahmen nicht in Erscheinung getreten war.

Verteidiger Faber kündigte gestern sofort an, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. (Stefanie Salzmann)