Eltern erhalten im Klinikum ein Buchgeschenk zur Geburt

Von: Marius Gogolla

Ein Buch zur Geburt: Daniela Heckendorf und Frank Vaupel mit ihrer Tochter Leni im Klinikum Werra-Meißner. Ziel ist es, den Neugeborenen von Anfang an Sprachimpulse zu geben und das Vorlesen im Alltag zu verankern. © privat/nh

Gemeinsam Bilder betrachten, Geräusche nachahmen oder Fingerspiele spielen – Leseförderung ist weit mehr als klassisches Vorlesen und beginnt von Geburt an.

Eschwege – Darüber aufzuklären und wichtige Impulse an frisch gebackene Eltern weiterzugeben, ist Ziel des Projektes der Stiftung Lesen „Vorlesen von Anfang an“.

Dank der Förderung der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen erhalten auch im Klinikum Werra-Meißner in Eschwege Eltern zur Geburt ihres Kindes ein Buchgeschenk – zusammen mit spannenden Informationen zum Nutzen des Vorlesens für die Allerkleinsten und Inspiration für Sprachimpulse von Anfang an. Insgesamt erhalten in ganz Hessen bis zu 50 000 Familien mit Neugeborenen ein Buchgeschenk von allen teilnehmenden Geburtskliniken.

Sabine Uehlein, Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen, erläutert: „Mit unserem Projekt legen wir den Grundstein für Bindung und Bildung. Denn mit dem ersten Bilderbuch können Eltern von Anfang an mit ihrem Baby eine tolle Verbindung aufbauen. Beim Wickeln, Kuscheln und Spielen können sie erzählen, was im Bilderbuch zu sehen ist.“

Das schaffe Nähe und gebe von Anfang an Sprachimpulse, wodurch die wichtige gemeinsame Vorlesezeit fest im Familienalltag verankert wird. „Wir danken dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen für die hessenweite Förderung dieses wichtigen Projektes“, so Uehlein.

Je früher Eltern mit dem Vorlesen beginnen, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Vorlesen im Laufe der ersten Jahre fest in ihrem Alltag verankern. Buchgeschenke tragen nachweislich dazu bei, Eltern zum Vorlesen zu motivieren, die sich bislang noch nicht daran versucht haben – und das legt den Grundstein für den zukünftigen Bildungsweg der Kinder.

Dr. Armin Fischer, Chefarzt der Abteilung Geburtshilfe und Gynäkologie am Klinikum, sagt: „Es ist toll, dass wir die Kleinsten mit einem Buchgeschenk willkommen heißen und den Familien gleichzeitig einen wichtigen Impuls mit nach Hause geben können.“

Vorlesen in all seinen Varianten sei ein wertvoller Beitrag für die Eltern-Kind-Bindung und lege schon früh den Grundstein für die Sprachentwicklung der Kinder. „Wir danken der Stiftung Lesen und dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen für diese tolle Unterstützung“, sagt Fischer. red/mag