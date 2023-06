Bundesjugendspiele an Grundschulen werden im nächsten Jahr ersetzt

Von: Tobias Stück

Ehrgeiz und Spaß in einem: Die Klasse 2a der Struthschule tritt zum Abschluss der Bundesjugendspiele zum 800-Meter-Lauf an. © Tobias Stück

Die einen haben sie geliebt, die anderen gehasst: Bundesjugendspiele. An Grundschulen in Hessen finden sie in der bekannten Form dieses Jahr zum letzten Mal statt. Wir waren dabei.

Eschwege – „Ich werfe gleich 68“, kündigt der Zweitklässler vollmundig vor seinem ersten Versuch im Ballwurf an. Der zierliche Siebenjährige ist etwa 1,20 Meter groß, wiegt schätzungsweise knapp unter 20 Kilogramm und hat sichtlich Mühe, den 80-Gramm-Ball in seiner kleinen Hand zu halten.

Wie er auf die Zahl 68 kommt, wird vermutlich auf ewig sein Geheimnis bleiben. Er läuft an, holt aus und wirft schwungvoll ab. Der Ball steigt in die Luft, durchschneidet förmlich den Nieselregen an diesem Dienstagmorgen im Mai und landet im Gras des Fußballfeldes auf der Eschweger Torwiese. Eines der Elternteile, das sich freiwillig zum Helfen bereit erklärt hat, rennt zum Ball und gibt die Weite an die Klassenlehrerin weiter. „Neun Meter!“ „Mist!“, ärgert sich der Zweitklässler. „Aber fast.“ Im nächsten Versuch will er die 68 Meter dann schaffen.

Jedes Jahr im Sommer – mal abgesehen von den Jahren, in denen eine Pandemie herrscht – wiederholt sich das Szenario. Eine ganze Schule verbringt einen Vormittag auf dem Sportplatz, um sich in erster Linie in den leichtathletischen Disziplinen Laufen, Springen und Werfen zu messen. Seit 1951 ist dieser Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler zwischen 8 und 19 Jahren Teil des Schuljahres. Die Teilnahme der Schüler ist gemäß einem Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1979 verpflichtend. Fernbleiben darf man nur mit einem Attest.

Und das nicht ohne Grund: Während die Sportbegeisterten in der Klasse den Wettbewerb geliebt haben und es für sie der Höhepunkt des Jahres war, haben die weniger Sportinteressierten eher mit Schrecken dem Vergleich auf der Tartanbahn entgegengesehen und sich langfristig Gründe ausgemalt, um nicht teilzunehmen. Manches Mal waren die Bauchschmerzen auch nicht gespielt, weil sie wirklich aus Angst aufgetreten sind. Für Grundschüler stellt sich das Problem bald nicht mehr. In diesem Jahr wird die mehr als 70-jährige Schultradition beendet. Die Bundesjugendspiele in ihrer bekannten Form wird es nicht mehr geben.

Auch das ist aktuell Teil der Bundesjugendspiele: Einer treibt Sport, alle anderen warten. Hier beim Weitsprung der Bundesjugendspielen der Struthschule. © Tobias Stück

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird in den Klassenstufen eine bis vier sowie in den Grundsportarten Leichtathletik und Schwimmen nur noch die Wettbewerbsform angeboten – nicht mehr der Wettkampf. Das hat das Kuratorium der Bundesjugendspiele auf Bundesebene 2021 beschlossen. Stattdessen könnte es Schulsportfeste anstelle der Bundesjugendspiele geben. „Bei den Bundesjugendspielen geht es insbesondere darum, sich zu bewegen, Freude zu haben und sein Bestes zu geben, aber auch um Fairness, Respekt, Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen“, sagt Dominic Ullrich im neuen Handbuch der Bundesjugendspiele.

Bei den Bundesjugendspielen der Struthschule in Eschwege fließen an diesem Morgen auch Tränen. Zum einen, weil eine Schülerin ihre hochgesteckten Leistungen im 800-Meter-Lauf nicht erfüllen kann, zum anderen, weil ein Junge schon vor dem Ballwurf Angst hat, sich vor den anderen zu blamieren. Beide werden anschließend von Mitschülern getröstet. „Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen. Auch mit Siegen übrigens, das kann auch schwer sein“, sagt Günter Stibbe. Der Sportlehrer ist Professor für Sportdidaktik und Schulsport an der Deutschen Sporthochschule Köln und ein Befürworter der Bundesjugendspiele in der bekannten Form. Nichtsdestotrotz kann er sich auch mit einem Sportfest anfreunden.

Denn Kritiker bemängelten nicht nur, dass jeder den Schülern beim Siegen und Scheitern zuschauen kann, sondern auch, dass Bundesjugendspiele häufig als „Wartespiele“ erlebt werden. Der Sprint, die drei Weitsprünge und die drei Würfe bewegen die Schüler einen ganzen Vormittag insgesamt 45 Sekunden. Der Ausdauerlauf über 800 oder 1000 Meter erhöht die Zeit deutlich, insgesamt bleibt es aber bei rund fünf Minuten Sport pro Schüler an einem Vormittag.

Auch das ist aktuell Teil der Bundesjugendspiele: Einer treibt Sport, alle anderen warten. Hier beim Ballwurf an der Gerhart-Hauptmann-Schule in Wanfried. © Stephanie Stück

An der Struthschule haben die Bundesjugendspiele bereits einen Sportfestcharakter. Zum Sportplatz wird gemeinsam gelaufen, vor dem Wettkampf wärmen sich alle Schüler gemeinsam bei fetziger Tanzmusik auf. Das macht schon mal jedem Spaß. Mit der neuen Konzeption erhofft sich das Kuratorium der Bundesjugendspiele aber noch mehr. Die neuen Bundesjugendspiele orientieren sich an den Grundformen der Bewegung: Es soll einen Wettkampf wie bisher geben (unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der bisherigen Form der Bundesjugendspiele). Darüber hinaus aber auch einen Vielseitigkeitswettbewerb und einen sportübergreifenden Mehrkampf. Die Kinder und Jugendlichen sollen an die drei Grundsportarten – neben Leichtathletik auch im Schwimmen und Geräteturnen – herangeführt werden, ohne dass es „zu einer Fixierung auf traditionelle Normen und Übungsformen kommt.“

Der zierliche Zweitklässler hat übrigens wenig überraschend die angestrebten 68 Meter beim Ballwurf nicht geschafft. Dafür hat er sich im zweiten und dritten Durchgang aber kontinuierlich gesteigert. Im letzten Wurf wurde seine Weite sogar zweistellig, was ihn freudig überrascht hat. Für den Siebenjährigen hätte sich eine olympische Goldmedaille nicht besser anfühlen können. Seine ganz persönliche Heldengeschichte von den Bundesjugendspielen kann er wohl später noch seinen Enkeln erzählen. (Tobias Stück)