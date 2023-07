Zeugen für Unfallflucht in Eschwege gesucht

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Im fall einer Unfallflucht an der Bremer Straße in Eschwege sucht die Polizei Zeugen. © picture alliance/dpa

Die Polizei in Eschwege sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem ein Auto mit Anhänger einen Zaun und eine Dachrinne demoliert haben soll.

Eschwege – Am Dienstagmorgen ist bei der Polizei in Eschwege eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet worden, die sich bereits am vergangenen Samstag ereignet hat. Demnach soll zwischen 10 Uhr und 13 Uhr an der Bremer Straße in Eschwege nahe eines dortigen Hotelbetriebes ein Auto samt Anhänger unterwegs gewesen sein und beim Vorbeifahren dort an einem Gartengrundstück eine Dachrinne und ein Gartenhaus beschädigt haben. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Zeugen konnten allerdings das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs angeben, sodass hier für die Polizei in Eschwege erste Ermittlungsansätze zur Klärung des Unfallgeschehens vorliegen.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten unter Tel. 0 56 51/9250 mit der Polizei in Eschwege Kontakt aufzunehmen. (Stefanie Salzmann)