Zeugen von Unfall mit E-Scooter in Eschwege gesucht

Von: Marius Gogolla

Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild). © Carsten Rehder

Mit seinem E-Scooter gestürzt ist ein 82-jähriger Eschweger am Freitag, 7. Juli, vor dem Toom-Parkplatz an der Niederhoner Straße in Eschwege. Wegen des unklaren Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen...

Eschwege – Laut Polizei fuhr der 82-Jährige stadtauswärts auf dem rechtsseitigen Radweg. Gegen 11.20 Uhr wollte eine 62-jährige Eschwegerin zeitgleich mit ihrem Auto vom Toom-Parkplatz nach links in Richtung Eschweger Innenstadt abbiegen, musste aber zunächst warten.

Der 82-Jährige kam vor dem Auto an der Ausmündung des Parkplatzes zu Fall und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Kollision mit dem Auto fand laut Unfallbericht nicht statt.

Die Umstände, wie der Sturz zu Stande kam, sind nicht gänzlich geklärt beziehungsweise gehen die Angaben darüber seitens der Beteiligten auseinander. Um den Hergang des Unfalls besser nachvollziehen zu können, suchen die ermittelnden Beamten daher nun nach weiteren Zeugen des Unfallgeschehens.

Polizeistation Eschwege: Tel. 0 56 51/92 50

