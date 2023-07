Zigaretten für über 1000 Euro gestohlen

Blaulicht

+ © picture-alliance In Eschwege wurde ein Zigarettenautomat geknackt. Die Diebe ließen Zigaretten im Wert von über 1000 Euro mitgehen. © picture-alliance

Unbekannte haben in Eschwege einen Automaten geknackt und daraus Zigaretten im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen.

Eschwege – In der Nacht zum vorigen Freitag ist an der Schlesienstraße 1 in Eschwege ein Zigarettenautomat aufgebrochen und ausgeraubt worden. Laut Polizei durchtrennten die bisher unbekannten Täter den Schließbügel des Automaten, um ihn zu öffnen. Dann entwendeten sie Zigaretten im Wert von 1100 Euro. Hinzu kommt noch der entstandene Sachschaden in Höhe von 800 Euro. (Stefanie Salzmann)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 51/9250.