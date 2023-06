Zusammenstoß an Eschweger Kreuzung: Frau fährt bei rot

Von: Theresa Lippe

Eine Ampel leuchtet rot. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Weil sie bei rot über die Ampel fuhr, verursachte eine 47-jährige Autofahrerin rund 6.500 Euro Schaden.

Eschwege – Laut Polizei befuhr die Eschwegerin (47) gegen 8.45 Uhr mit ihrem Wagen die Humboldtstraße in Richtung Boyneburger Straße in Eschwege, wo sie an der Ampel zunächst bei rot anhielt. Ein Eschweger (73) befuhr mit seinem Wagen die Luisenstraße und beabsichtigte bei grün nach rechts in die Boyneburger Straße abzubiegen. Währenddessen fuhr die Frau trotz roter Ampel los, wodurch es dann im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. tli