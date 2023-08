Mann aus Thüringen greift Ex-Freundin an

Von: Kim Hornickel

Ein Mann hat sich in der Eschweger Innenstadt nicht mehr unter Kontrolle und verletzt bei seinem Wutausbruch eine Gruppe Frauen.

Eschwege – Ein Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Eschweger Innenstadt auf seine 39-jährige Ex-Freundin und zwei weitere Frauen losgegangen. Der Mann, der aus Thüringen stammt, war den Frauen in der Klosterstraße begegnet und hatte seine Ex-Partnerin, vermutlich aus Rache, Pfefferspray in die Augen gesprüht, wie die Polizei in Eschwege erklärt. Auch eine 51-Jährige sowie eine 16-Jährige, die die Frau begleiteten, wurden dabei verletzt.



Nach dem Angriff flüchtete der 41-jährige Täter, wie die Polizei in Eschwege weiter mitteilte. Doch bisher bleibt der Täter spurlos verschwunden, auch nachdem die Polizei eine Fahndung eingeleitet hatte. Die Polizisten in Eschwege haben nun Ermittlungen gegen den Mann aus Thüringen aufgenommen. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (kh)