Schwerer Unfall auf der Bundesstraße kurz vor Eschwege

Von: Kim Hornickel

Vollsperrung und Noteinsatz: Auf der Bundesstraße ist es bei Eschwege zu einem Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden gekommen. © Fabian Diehl

Zu einem Einsatz mit mehreren Verletzten sind die Rettungskräfte am Freitag in Eschwege ausgerückt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B452 zwischen Eschwege und Reichensachsen. Ein Autofahrer war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Insgesamt zogen sich 4 Personen schwere Verletzungen zu. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Reichensachsen führte in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst die Erstversorgung der Verletzten durch und sicherte die Einsatzstelle gegen den Verkehr ab. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste über eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Fabian Diehl)