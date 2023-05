Eschweger Disco Mausefalle soll im September wieder eröffnen

Von: Tobias Stück

So ging es hier vor der Pandemie ab: ausgelassene Partys im Amadeus (Foto) und in der Mausefalle. Archi © Amadeus

Diskothek Mausefalle in Eschwege soll im September wieder eröffnen. Bis dahin müssen noch Brandschutzauflagen geklärt werden.

Eschwege – Die Diskotheken Mausefalle und Amadeus auf dem Kaufland-Gelände in Eschwege sollen wiedereröffnet werden. Das haben der bisherige Pächter Wolfgang Wirsing und der Geschäftsführer Matthias Klinhenz bekannt gegeben. Die Wiedereröffnung ist für September vorgesehen. Derzeit müssen noch Brandschutzauflagen abgeklärt werden.

Durch die Wiedereröffnung wird es wieder eine klassische Disco im Werra-Meißner-Kreis geben. Im März 2021, ein Jahr nach Beginn der Pandemie, hatten die Mausefallen-Betreiber ihren Rückzug bekannt gegeben. Für immer, wie sie damals sagten. Damit hatte die letzte Disco im Landkreis aufgegeben, von denen es in den 1980er- und 1990er-Jahren Dutzende gab. Zur Aufgabe der Betreiber der Mausefalle/Amadeus kam es im März 2021 zum einen durch Lockdowns und Ausgehverbote während der Coronakrise, zum anderen wegen eines neuen Pachtvertrags mit der Immobiliengesellschaft ILG aus München zu deutlich verschlechterten Konditionen. „Inzwischen sind wir uns mit dem Vermieter handelseinig geworden“, sagt Wirsing am Telefon.

Zuversicht gibt den Betreiber der erfolgreichen Wiedereröffnung von Diskotheken in Erfurt, Lübeck, Karlsruhe oder Kaiserslautern, an denen Wirsing beteiligt ist. Deswegen wollen sie es auch in Eschwege versuchen. In den nächsten Monaten soll renoviert werden. Die Ausstattung und Technik im Inneren sei noch vorhanden, müsse aber auf Vordermann gebracht werden. Zur Modernisierung soll auch eine neue Lichtanlage mit sparsamerer LED-Technik gehören.

Der Eigentümer der Immobilie muss sich jetzt um die aktuellen Brandschutzauflagen kümmern. Die erteilt der Werra-Meißner-Kreis. „Die Lüftungsanlage erfüllt die aktuellen Anforderungen nicht“, berichtet der Sprecher des Werra-Meißner-Kreises, Jörg Klinge. Schon seit 2018 wurde dem Eigentümer nahegelegt, hier nachzubessern. Aufgrund des bis dato problemfreien Betriebes wurde der Weiterbetrieb durch die Bauaufsicht geduldet. Gleichzeitig wurde aber ein Bauantrag gefordert. „Da der Bauantrag nach bis heute noch immer nicht vorliegt, wird die Duldung aufgehoben“, heißt es vonseiten der Bauaufsicht gegenüber unserer Zeitung. Im Frühjahr wurde die ILG telefonisch darauf hingewiesen, den Bauantrag einzureichen.

Den alten und potenziell neuen Betreibern der Diskothek geht das nicht schnell genug. „Die ILG will auf unser Bemühen für eine Wiedereröffnung nicht reagieren“, beklagt sich Wirsing. Langjähriger Mietvertrag, Baugenehmigung sowie das Okay des Bauamts lägen laut Wirsing fix und fertig auf dem Tisch, nur die ILG käme „nicht in die Gänge“. Der Werra-Meißner-Kreis schreibt: „Sofern der Bauantrag zeitnah und vollständig vorgelegt wird, ist die Ausstellung der Baugenehmigung im September möglich.“

Am Konzept von Party-Disco und Dance-Club in einem Betrieb soll sich nichts ändern. Am 28. September 2001 öffnete die Disco unter ihrem damaligen Namen Mausefalle erstmals ihre Pforten und sorgte für Belebung in der Eschweger Discoszene. Das Konzept kam bei den Eschweger Partygängern rasch an. Die Mausefalle war ein Garant für gute Stimmung und ausgelassene Partys. Sie wurde neben einem beliebten Feierort auch Kontaktbörse. „Wir glauben, dass unser Konzept eine neue Generation junger Leute ansprechen wird“, sagt Pächter Wolfgang Wirsing. Die Sehnsucht, wieder feiern zu gehen, sei groß. (Tobias Stück)